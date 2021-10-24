"Могут быть непоправимые последствия". Грузинский омбудсмен проверил больницу, куда могут поместить Саакашвили

"Представители народного защитника проверили готовность учреждения №18 к возможному приему третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. В ходе проверки выяснилось, что ситуация в учреждении с точки зрения оказания медицинской помощи не в полной мере соответствует заключению и рекомендациям многофункциональной группы врачей от 23 октября 2021 года, а также существующим рискам безопасности", – говорится в сообщении.

Омбудсмен сделал вывод, что в тюремном медучреждении есть "необходимые ресурсы для удовлетворения медицинских потребностей заключенных, в том числе участников голодовки", однако выполнение определенных медицинских процедур для Саакашвили невозможно.

"Например, нельзя проводить магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию, дуплексное сканирование. Также в учреждении на данный момент нет реаниматолога, но, по словам администрации, в ближайшее время ожидается появление соответствующих специалистов", – объяснили у защитника прав человека в Грузии.

Мониторинг показал, что в случае перевода Саакашвили в эту клинику для оказания некоторых медицинских услуг "его нужно будет периодически переводить в гражданскую клинику".

"Учитывая тот факт, что полностью предсказать изменение состояния здоровья и обострение давно голодающего заключенного практически невозможно, в случае критического изменения ситуации при отстранении пациента могут быть довольно тяжелые или непоправимые последствия", – заявил омбудсмен.