"Не читайте перед обедом продажные СМИ". Зеленский на русском записал влог о санкциях против "каналов Медведчука". Видео

Зеленский объяснил, почему решил записать сегодняшний влог на русском. "На этом языке, особенно в последнее время, нашим людям вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском", – сказал он и извинился, что говорит не на государственном.

"Я очень хочу, чтобы меня четко услышала та часть людей, которые в силу разных причин относится к украинскому языку с опаской и наивно верит, что если на русском и по телику, то это точно правда", – сказал он.

Зеленский, кроме прочего, в своем влоге подчеркнул, что решение СНБО о санкциях против Козака и каналов, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, – законно, логично, оправданно и справедливо.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В ответ на это в парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. В тот же день в Верховный Суд поступило два иска, которые оспаривают указ Зеленского.

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.