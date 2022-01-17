"Не политика, а игра в политику". Климкин прокомментировал историю с Порошенко

"Подозрение против Петра Порошенко, вне зависимости от возможных реалий, воспринимается гражданским обществом как политическое. Здесь уже ничего не изменить. Люди привыкли, а любая власть научилась использовать правоохранительную систему против иных/других/бывших/лишних политиков, и это разрушает государство", – написал дипломат.

Он напомнил, что в США насчитали 18 вариантов дестабилизации Украины со стороны России.

"Я бы на месте власти подумал, что и как из этого использует Кремль. В Москве хорошо научились использовать слабости других, там готовы пойти так далеко, как мы их пустим – в любой момент. Последнее, что нужно Украине сейчас, когда есть ежедневная российская угроза, а нас без нас обсуждают в Женеве и не только – это внутренний беспорядок. Все остальное – это не политика, а игра в политику. Можно доиграться", – заявил Климкин.