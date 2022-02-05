"Питомник скандалов". Зеленский собирается "почистить" команду "Слуги народа" и провести ребрендинг – СМИ

По информации журналиста, несмотря на то, что Зеленский обычно уклоняется от ответов на вопросы о втором сроке, сам он уже не сомневается, что будет баллотироваться снова – и это "не только блажь президента, это вопросы безопасности и политической выживаемости всей его команды".

Как отмечает Кравец, если Зеленский потеряет свой пост, правоохранительные органы с высокой вероятностью начнут открывать производства против его окружения. Кроме того, уже в следующем году у президента начнутся проблемы с исполнителями на всех уровнях: депутаты, члены правительства, главы ОГА, местные депутаты будут заниматься не выполнением программы Зеленского, а "искать для себя место под солнцем" в других политических командах.

Старт системной подготовки к следующим выборам планируется, по информации источников. весной 2022 года. Речь идет и о парламентской, и о президентской гонке. Подготовкой избирательной кампании занят преимущественно замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Он же курирует перезапуск государственных каналов "Рада" и "Дом", так как для победы на выборах важны медиа, а "зачем тратить лишние собственные деньги, когда можно все сделать за государственные", пишет "Украинская правда".

На нынешнем этапе Зеленский поставил задачу: до следующих парламентских выборов в 2023 году существенно почистить партию от "зашкваренных" людей и привлечь в команду новых авторитетных членов.

"Депутаты президентской фракции стали просто питомником скандалов: каждую неделю избранник монобольшинства обязательно должен вляпаться в какой-нибудь скандал", – отметил Кравец.

Реализация замысла, по информации журналиста, возложена на главу партии Елену Шуляк и главу фракции Давида Арахамию.

"Обратите внимание на новогоднее поздравление Зеленского и людей, которые были рядом с ним. Вот он хочет, чтобы рядом с ним были именно такие люди: представители культуры, науки, спорта, волонтеры, военные, врачи", – рассказал источник в команде президента.

В Офисе президента пока сосредоточены на обновлении команды, но журналист убежден, что ребрендинг партии предусматривает и новую визуальную кампанию, и новое название.

"Большая вероятность, что "Слуга народа" изменит название, потому что это несет в себе негативный контекст из-за неопытности и повальных скандалов депутатов. Чтобы поднять узнаваемость, я думаю, что в название, скорее всего, добавят фамилию Зеленского – вроде "партия Зеленского" или "команда Зеленского", – считает Кравец.

Журналист отмечает, что изменится и имидж самого лидера команды. Если в 2019-м ему не нужно было давать конкретные обещания, достаточно противопоставить себя старым элитам, от которых народ устал, то теперь месседжа "Сделаем их вместе" для политического образа недостаточно.

"Люди любят хозяйственников, таких жестких и сильных. Поэтому, конечно, образ Владимира Александровича будет жестким. Но само слово "хозяйственник" ассоциируется с чем-то устаревшим. Можно сказать, что образ кандидата в президенты Зеленского – это менеджер, эдакий СЕО. Я думаю, мы будем двигаться в таком направлении", – цитирует "Украинская правда" одного из собеседников на Банковой.