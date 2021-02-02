Смешко: Высшее руководство Украины абсолютно не соответствует задачам, которые стоят

Нынешнее высшее руководство Украины абсолютно не соответствует задачам, которые стоят перед страной. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко, комментируя спецоперацию по задержанию наемников частной военной компании "Вагнер" в июле прошлого года.

"Я считаю, что, во-первых, верховный главнокомандующий, очевидно, был дезинформирован. Он, конечно, не понимает, как должна быть построена система управления специальными службами, разведывательными органами правоохранительной системы. И за эти два года никто ему не рассказал... Во-первых, он ею руководит и несет за нее ответственность, по Конституции. Но она не работает. То есть ближайшие его советники в этой сфере – или он не прислушивается к ним, или они ему медвежью услугу оказали... И если то, о чем пишут СМИ, – я непосредственно доступа не имел к реальной информации, – если это соответствует действительности, то мы находимся в колоссальной угрозе. Это просто что атаковать не может агрессор сейчас в силу геополитики и из-за украинского народа, который показал, что толерантным не будет, а будет защищать", – подчеркнул Смешко.

Он отметил, что получаемые им сведения об уровне непрофессионализма и неадекватности власти приводят его в ужас.

"Высшее руководство абсолютно не соответствует задачам, которые стоят. И самое печальное – что мы об этом с вами сейчас говорим... Вы, конечно, хотели бы от меня более конкретных вещей. Я многое знаю – то, о чем не могу рассказать в силу профессиональной этики... Часть моего знания – это не моя личная собственность, а собственность государства. Я даже сейчас получаю иногда информацию, которая приводит меня в ужас от уровня непрофессионализма и неадекватности. Ведь то, о чем мы сейчас говорим, и молчит глава комитета Рады по вопросам разведки, первый замсекретаря Совета безопасности, секретарь Совета безопасности... Потому что это их уровень комментировать. Тут уровень даже не председателя СБУ, а тех, кто координирует деятельность специальных служб и разведывательных органов и которые должны свою личную биографию поставить под риск и дальнейшую карьеру, сказав правду", – резюмировал Смешко.

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29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, Александр Лукашенко, который руководит Беларусью с 1994 года, заявил, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации ГУР Министерства обороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

Болгарский журналист, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев рассказал Бацман, что Bellingcat нашла доказательства, что украинские спецслужбы действительно подготовили спецоперацию по задержанию наемников российской ЧВК "Вагнер", но она была сорвана в последний момент из-за политического решения "на уровне президентской институции".

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