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Зеленский сменил главу Кировоградской ОГА. На эту должность назначен мэр Кропивницкого

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Райкович рассказал, что сосредоточится на обороне области
Райкович рассказал, что сосредоточится на обороне области
Фото: Андрій Райкович / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марию Черную с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации (ОГА). Указ об этом, датированный 7 марта, опубликован на сайте главы государства.

Причина увольнения в документе не указана.

Следующим указом президент назначил на эту должность Андрея Райковича.

65-летний Райкович до назначения был городским головой Кропивницкого.

8 марта он обратился в Facebook уже не только к жителям областного центра, а ко всему населению области.

"Я оперативно принимаю управление областью. Главное – оборона границ, потому что вражеские колонны уже пытались вторгнуться в Кировоградскую область. [...] Знайте, я с каждым из вас. У нас одна и единственная цель – разбить врага, сохранить каждую жизнь и победить", – написал Райкович.

https://www.facebook.com/andriy.raykovich/posts/1647283802293363

Черная была назначена главой Кировоградской ОГА 27 мая 2021 года.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детейО потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.

РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против ПутинаПосле введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, война, вторжение, Кировоградская область, указ, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Кропивницкий, увольнение, Кировоградская ОГА, назначение, мэр
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