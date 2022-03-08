Зеленский сменил главу Кировоградской ОГА. На эту должность назначен мэр Кропивницкого

Причина увольнения в документе не указана.

Следующим указом президент назначил на эту должность Андрея Райковича.

65-летний Райкович до назначения был городским головой Кропивницкого.

8 марта он обратился в Facebook уже не только к жителям областного центра, а ко всему населению области.

"Я оперативно принимаю управление областью. Главное – оборона границ, потому что вражеские колонны уже пытались вторгнуться в Кировоградскую область. [...] Знайте, я с каждым из вас. У нас одна и единственная цель – разбить врага, сохранить каждую жизнь и победить", – написал Райкович.

Черная была назначена главой Кировоградской ОГА 27 мая 2021 года.