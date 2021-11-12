Испания, Греция и Латвия сохранили возможность въезда для украинских туристов – Кулеба

"Испания останется открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Решение вступит в силу 15 ноября. До этого все остается, как есть", – заявил он.

Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15.11. До того все залишається, як є.#ВакцинуйсяТаМандруй



МЗС продовжує працювати над збереженням свободи подорожей.



Усі умови в’їзду до Іспанії https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

Кулеба сообщил, что условия путешествий украинцев в Грецию не меняются.

Ще одна країна ЄС, Греція, залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть подорожувати до неї за тих самих умов, що і раніше.



А ми продовжуємо працювати з європейськими партнерами задля збереження свободи подорожей.



Усі умови в’їзду до Греції https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

Латвия остается открытой для путешественников из Украины, которые полностью вакцинировались, добавил он.