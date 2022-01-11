Минздрав планирует рассмотреть вакцинацию детей от пяти лет ориентировочно с апреля – Кузин

В Украине пока не разрешена вакцинация детей до 12 лет Фото: EPA

"Опыт других стран, где уже проводят прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от COVID-19 предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Предупреждают вспышки в организованных коллективах", – сообщил Кузин.

Он отметил, что рекомендаций европейской технической группы экспертов по вакцинации детей от пяти лет еще не было.

"То есть на уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от пяти лет ориентировочно с апреля", – сказал он.

Кузин заявил, что советует делать прививки детям, которые не имеют серьезных заболеваний.

"Если ребенок имеет сопутствующие заболевания – онко, астма, сердечно-сосудистые, то я бы советовал провести прививку. Потому что течение заболевания у такого ребенка может быть тяжелым. Если ребенок здоров, то решение будет зависеть от того, как часто этот ребенок посещает организованные коллективы. Я бы советовал вакцинироваться. Это необходимо для персональной защиты", – сказал он.