Освобожденные украинцы нуждаются в лечении и новых документах – Минветеранов

Украинцам, освобожденным во время обмена с ОРДЛО, помогают восстановить документы, чтобы они могли получить материальную помощь, отметили в Министерстве по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Украинцам, которые были освобождены во время обмена с ОРДЛО, помогают решить их проблемы. Об этом проинформировали 6 января в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Восстановление здоровья и документов – первоочередные потребности освобожденных из плена украинцев, которые сейчас решает Минветеранов", – сказано в сообщении.

По словам начальника управления Министерства Сергея Мокренюка, "люди нуждаются в юридических консультациях и помощи, в первую очередь им всем необходимо восстановление их документов: паспорт, водительское удостоверение и другие".

"Это нужно в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им 100 тыс. грн материальной помощи", – объяснил он.

Советник министра Татьяна Тимошенко отметила, что освобожденным украинцам предоставят бесплатную стоматологическую помощь.

"Минветеранив удалось договориться с ассоциацией стоматологов об их содействии. Также, у тех, кто был лишен личной свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности, из-за нанесенных в плену пыток и издевательств", – рассказала советник.

В Министерстве подчеркнули, что с освобожденными гражданами ежедневно работают психологи.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцев.