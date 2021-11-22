За прошедшую неделю в Украине сделали более 1,7 млн прививок от COVID-19

По его словам, высокий уровень вакцинации против коронавируса в стране сохраняется четвертую неделю подряд.
За минувшие сутки от COVID-19 привились почти 100 тыс. украинцев. Всего с начала вакцинальной кампании привито более 12,8 млн человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – более 9,8 млн.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.