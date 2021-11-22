За прошедшую неделю в Украине сделали более 1,7 млн прививок от COVID-19

Всего с начала вакцинальной кампании привито более 12,8 млн украинцев Фото: ЕРА

По его словам, высокий уровень вакцинации против коронавируса в стране сохраняется четвертую неделю подряд.

За минувшие сутки от COVID-19 привились почти 100 тыс. украинцев. Всего с начала вакцинальной кампании привито более 12,8 млн человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – более 9,8 млн.