Украинцы будут принимать участие во всех соревнованиях, чтобы попасть на Олимпиаду в Париже – Гутцайт

Гутцайт: Нужно, чтобы на Олимпиаде весь мир увидел, что Украина была, есть и будет Фото: Міністерство молоді та спорту України / Facebook

Он отметил, что 26 июля Международный олимпийский комитет (МОК) направил странам официальные приглашения для участия в Олимпиаде, но Россию и Беларусь не пригласил.

"Мы поняли, что уже окончательно не будет россиян и белорусов под своим флагом, со своей символикой на Олимпийских играх, и это был толчок для того, чтобы мы приняли решение. Сейчас начинаются лицензионные соревнования. Чтобы наши спортсмены попали на Олимпийские игры, нам нужно принимать участие во всех соревнованиях", – сказал Гутцайт.

По его словам, важно, чтобы, как в Польше на недавних Европейских играх, украинцы выходили на стадион и их "все реально были рады видеть".

"Поэтому для нас очень важно, чтобы на Олимпийских играх в Париже не было россиян и белорусов под своими флагами, не было символики, не было появления российской и белорусской стороны, а мы выходили на открытие и чтобы весь мир увидел, что Украина была, есть и будет", – объяснил Гутцайт.

Следующая Олимпиада состоится в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года. Отборочные турниры на эти соревнования уже идут.