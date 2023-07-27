Украинцы будут принимать участие во всех соревнованиях, чтобы попасть на Олимпиаду в Париже – Гутцайт

Он отметил, что 26 июля Международный олимпийский комитет (МОК) направил странам официальные приглашения для участия в Олимпиаде, но Россию и Беларусь не пригласил.
"Мы поняли, что уже окончательно не будет россиян и белорусов под своим флагом, со своей символикой на Олимпийских играх, и это был толчок для того, чтобы мы приняли решение. Сейчас начинаются лицензионные соревнования. Чтобы наши спортсмены попали на Олимпийские игры, нам нужно принимать участие во всех соревнованиях", – сказал Гутцайт.
По его словам, важно, чтобы, как в Польше на недавних Европейских играх, украинцы выходили на стадион и их "все реально были рады видеть".
"Поэтому для нас очень важно, чтобы на Олимпийских играх в Париже не было россиян и белорусов под своими флагами, не было символики, не было появления российской и белорусской стороны, а мы выходили на открытие и чтобы весь мир увидел, что Украина была, есть и будет", – объяснил Гутцайт.
Следующая Олимпиада состоится в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года. Отборочные турниры на эти соревнования уже идут.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности, по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу. По данным Минспорта Украины на начало апреля, РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.
12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.