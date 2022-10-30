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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американский конгрессмен назвал украинцев "пушечным мясом" и пригласил Путина с Зеленским в Аризону. В МИД Украины ответили

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В МИД Украины ответили Госару, что такие заявления дают Путину "зеленый свет на продолжение убийств украинцев и уничтожение демократии"
В МИД Украины ответили Госару, что такие заявления дают Путину "зеленый свет на продолжение убийств украинцев и уничтожение демократии"
Фото: depositphotos.com

Американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину "провести переговоры в Аризоне", обвинив при этом Запад в "использовании украинцев как пушечного мяса". Заявление он опубликовал 27 октября на своем сайте.

"Западные страны, похоже, беспечно относятся к использованию украинцев в качестве пушечного мяса и не заинтересованы в деэскалации... Я не дипломат. Но я не могу больше молчать, потому что смерть и разрушения не только продолжаются в Украине, но и финансируются моей собственной страной. Я вынужден пригласить президентов Путина и Зеленского в Аризону, чтобы начать переговоры о деэскалации ядерной напряженности, прекращении войны и прекращении прискорбных смертей и разрушений, от которых страдают обе страны", – заявил Госар.

Он также призвал "искать мирное решение в Украине".

Госар – из MAGA-крыла республиканцев, поддерживающих экс-президента Дональда Трампа, его политику и конспирологические теории, отмечает LIGA.net. Он был среди 10 республиканцев в Палате представителей, проголосовавших против законопроекта о ленд-лизе для Украины.

На это заявление 29 октября отреагировал спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook. Он подчеркнул, что сравнение украинцев с "пушечным мясом", которое использовал конгрессмен, "является абсолютно неприемлемым".

"США хорошо известны ценности, за которые борется украинский народ, – за свободу, демократическое развитие, верховенство права и уважение прав человека. Ставить под сомнение поддержку Украины – давать Путину зеленый свет на продолжение убийств украинцев и уничтожение демократии", – написал Николенко.

Он отметил, что приближение выборов не должно превращать политиков в "оторванных от реальности популистов".

"Убеждены, что высказывания отдельных конгрессменов не повлияют на продолжение двухпартийной поддержки Украины со стороны США", – добавил представитель МИД.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02LWM62GuJdvAbgHagDxsa3oikxSYSukzQJf9ZbgoVVasKD3TrY4hoNM7viA61GpvAl

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным, но в Москве отвечали отказом.

17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Теги: США, МИД, МИД Украины, Конгресс США, переговоры, Республиканская партия, война России против Украины, Олег Николенко
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