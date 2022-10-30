Американский конгрессмен назвал украинцев "пушечным мясом" и пригласил Путина с Зеленским в Аризону. В МИД Украины ответили

"Западные страны, похоже, беспечно относятся к использованию украинцев в качестве пушечного мяса и не заинтересованы в деэскалации... Я не дипломат. Но я не могу больше молчать, потому что смерть и разрушения не только продолжаются в Украине, но и финансируются моей собственной страной. Я вынужден пригласить президентов Путина и Зеленского в Аризону, чтобы начать переговоры о деэскалации ядерной напряженности, прекращении войны и прекращении прискорбных смертей и разрушений, от которых страдают обе страны", – заявил Госар.
Он также призвал "искать мирное решение в Украине".
Госар – из MAGA-крыла республиканцев, поддерживающих экс-президента Дональда Трампа, его политику и конспирологические теории, отмечает LIGA.net. Он был среди 10 республиканцев в Палате представителей, проголосовавших против законопроекта о ленд-лизе для Украины.
На это заявление 29 октября отреагировал спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook. Он подчеркнул, что сравнение украинцев с "пушечным мясом", которое использовал конгрессмен, "является абсолютно неприемлемым".
"США хорошо известны ценности, за которые борется украинский народ, – за свободу, демократическое развитие, верховенство права и уважение прав человека. Ставить под сомнение поддержку Украины – давать Путину зеленый свет на продолжение убийств украинцев и уничтожение демократии", – написал Николенко.
Он отметил, что приближение выборов не должно превращать политиков в "оторванных от реальности популистов".
"Убеждены, что высказывания отдельных конгрессменов не повлияют на продолжение двухпартийной поддержки Украины со стороны США", – добавил представитель МИД.
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным, но в Москве отвечали отказом.
17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".