Американский конгрессмен назвал украинцев "пушечным мясом" и пригласил Путина с Зеленским в Аризону. В МИД Украины ответили

В МИД Украины ответили Госару, что такие заявления дают Путину "зеленый свет на продолжение убийств украинцев и уничтожение демократии" Фото: depositphotos.com

"Западные страны, похоже, беспечно относятся к использованию украинцев в качестве пушечного мяса и не заинтересованы в деэскалации... Я не дипломат. Но я не могу больше молчать, потому что смерть и разрушения не только продолжаются в Украине, но и финансируются моей собственной страной. Я вынужден пригласить президентов Путина и Зеленского в Аризону, чтобы начать переговоры о деэскалации ядерной напряженности, прекращении войны и прекращении прискорбных смертей и разрушений, от которых страдают обе страны", – заявил Госар.

Он также призвал "искать мирное решение в Украине".

Госар – из MAGA-крыла республиканцев, поддерживающих экс-президента Дональда Трампа, его политику и конспирологические теории, отмечает LIGA.net. Он был среди 10 республиканцев в Палате представителей, проголосовавших против законопроекта о ленд-лизе для Украины.

На это заявление 29 октября отреагировал спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook. Он подчеркнул, что сравнение украинцев с "пушечным мясом", которое использовал конгрессмен, "является абсолютно неприемлемым".

"США хорошо известны ценности, за которые борется украинский народ, – за свободу, демократическое развитие, верховенство права и уважение прав человека. Ставить под сомнение поддержку Украины – давать Путину зеленый свет на продолжение убийств украинцев и уничтожение демократии", – написал Николенко.

Он отметил, что приближение выборов не должно превращать политиков в "оторванных от реальности популистов".

"Убеждены, что высказывания отдельных конгрессменов не повлияют на продолжение двухпартийной поддержки Украины со стороны США", – добавил представитель МИД.