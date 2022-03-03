Британский офтальмологический центр в Киеве бесплатно помогает всем, кто получил травмы или ранения глаз

Центр работает круглосуточно и без выходных.
"Работают опытные хирурги-эксперты: Жук Андрей, Денежная Ксения, Фостер Наталья (Великобритания) во главе группы специалистов. Деятельность клиники согласована с Министерством здравоохранения и внесена в перечень предприятий, оказывающих экстренную медицинскую помощь в военное время. Расходные материалы предоставлены американской компанией Alcon и английской компанией Rayner. Мы очень благодарны компаниям за поддержку и помощь, а также используем свои собственные расходные материалы! Принимаем пациентов по предварительной записи в центре информации и регистрации, также проводим консультации онлайн", – сказано в заявлении клиники.
Информацию можно получить на сайте https://eyes.ua/ и по телефонам:
+38(044) 2307070
+38(068) 2307070
+38(099)230 7070
"Мы выполняем свою профессиональную обязанность и будем оставаться на рабочем месте постоянно", – подчеркнула основательница Британского офтальмологического центра Наталья Фостер.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
В России утверждают, что на 2 марта с начала войны погибло 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. По данным Украины, потери российской стороны погибшими составили уже почти 9 тысяч человек. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.