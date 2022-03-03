Британский офтальмологический центр в Киеве бесплатно помогает всем, кто получил травмы или ранения глаз

Пациентов принимают по предварительной записи в центре информации и регистрации, также клиника ведет консультации онлайн Фото: eyes.ua

Центр работает круглосуточно и без выходных.

"Работают опытные хирурги-эксперты: Жук Андрей, Денежная Ксения, Фостер Наталья (Великобритания) во главе группы специалистов. Деятельность клиники согласована с Министерством здравоохранения и внесена в перечень предприятий, оказывающих экстренную медицинскую помощь в военное время. Расходные материалы предоставлены американской компанией Alcon и английской компанией Rayner. Мы очень благодарны компаниям за поддержку и помощь, а также используем свои собственные расходные материалы! Принимаем пациентов по предварительной записи в центре информации и регистрации, также проводим консультации онлайн", – сказано в заявлении клиники.

Информацию можно получить на сайте https://eyes.ua/ и по телефонам:

+38(044) 2307070

+38(068) 2307070

+38(099)230 7070

"Мы выполняем свою профессиональную обязанность и будем оставаться на рабочем месте постоянно", – подчеркнула основательница Британского офтальмологического центра Наталья Фостер.