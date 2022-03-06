Гордон – россиянам: У вас остался последний шанс сбросить Путина, иначе Россия не сможет вернуться к цивилизации

Гордон: Военный преступник Путин хотел взять Украину за три дня. Ему донесли его подчиненные, что Украина ждет российскую армию. То ли они оказались идиотами, то ли сам Путин Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

"Обращаюсь ко всем нормальным россиянам. Сейчас ранее утро 6 марта. 10 дней с 24 февраля в Украине идет война. 24 февраля путинские войска начали обстреливать мою страну. Была объявлена война на уничтожение Украины. Военный преступник Путин хотел взять Украину за три дня. Ему донесли его товарищи и подчиненные, что Украина деморализована, Украина ждет российскую армию, украинцы с хлебом-солью будут встречать танки и бронетранспортеры "освободителей". То ли они оказались идиотами, то ли сам Путин. Во всяком случае война идет уже 10 дней. Украина не сдалась. Украина мужественно, героически сопротивляется. Сопротивляется не только выдающаяся украинская армия, сопротивляется весь народ. Во всех городах мужчины взяли в руки оружие. Они стреляют из окон, из подвалов, они делают все для того, чтобы разбить вражескую армию, которая, как саранча, с разных сторон пытается захватить Украину", – заявил Гордон.

Он добавил, что результаты вторжения для России "крайне плохи".

"На сегодняшний день более 10 тыс. российских солдат лежат разбросанные в полях, сожженные, уничтоженные. Их даже не подбирают. Они в таком виде гниют и об этом Путин вам не говорит. Более 10 тыс. россиян уже погибли в Украине, тысячи россиян взяты в плен. Каждый пленный записывает обращение, каждый звонит маме или жене, и украинцы все это снимают. Тысячи видео, документов уже есть, их можно увидеть в YouTube, других соцсетях – это россияне, которых бросили на убой, как пушечное мясо, покорять Украину, которая ничего плохого России не сделала. Подбито и уничтожено огромное количество боевых самолетов, бронетранспортеров, танков, бензовозов и прочей техники. Если посмотреть сегодня сверху на территорию Украины со спутника, можно увидеть тысячи единиц бронетехники, валяющейся на украинских дорогах и в украинских полях. Это страшное зрелище", – подчеркнул журналист.

Он высказал уверенность, что "Россия заплатит за свою наглость, за свое хамство, за свою неприкрытую агрессию".

"В XXI веке ваша страна пришла на территорию моей страны сеять смерть. Российские "Грады", российские самолеты бьют по мирным городам, по жилым кварталам, уничтожая все живое. У нас огромное количество погибших детей, погибших матерей, разбомбленных школ и больниц, роддомов. Весь мир объявил России беспрецедентные санкции, беспрецедентные настолько, что даже по отношению к фашистской Германии ничего подобного не было. Благодаря этим санкциям в ближайшие дни Россия будет уничтожена экономически. Российские самолеты не могут летать по миру. Российские деньги, которыми так хвастался Путин, превратились в пыль. Наложены аресты на все имущество олигархов. Западные фирмы прекратили иметь дело с Россией", – заявил Гордон.

"Россияне, Путин сделал вас нищими, ваши деньги превратились в пыль, у вас ничего нет. Вы становитесь рабами и заложниками этого сумасшедшего маньяка. Харьков, русскоязычный город, бомбят так, как не бомбили Сталинград. Стирают с лица земли один из лучших городов Европы. Точно так же большинство жителей Мариуполя – русские по национальности. Город на грани катастрофы, там нет ни света, ни тепла, ни еды, ни медикаментов. Люди в подвалах в беспомощном состоянии. Это Путин борется там с бандеровцами и нациками, как он говорит? В русскоязычном Харькове и Мариуполе? Россияне, много лет вас систематически и цинично обманывают Соловьев, Скабеева, Попов, Киселев… У вас их много – не хочу даже запоминать эти проклятые фамилии. Вас нагло обманывали, зомбировали. Рассказывали, что Украина – это нацистская страна. Это неправда. Президентом Украины 73% голосов избран еврей по национальности. Разве вы не задумывались о том, что нацисты не могут избрать еврея президентом?" – добавил он.

Гордон уверен, что у жителей России "остался последний шанс сбросить Путина, иначе вернуться к цивилизации для России станет невозможно".

"Сценарий у вас один: погибнуть, распасться и перестать существовать как единое государственное объединение. Если вы не будете выходить на улицы своих городов, не будете протестовать против Путина, который обрек вас на моральные и физические муки и унижения, вы умрете рабами. Без еды, без цивилизации. Сегодня в 14.00 выходите на площади Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска и говорите Путину: "Пошел вон, старый фашист". Борясь за Украину, вы боретесь за себя, потому что Украина не погибнет, Украина уже победила. Дамоклов меч навис над вашей родиной. Спасайте себя", – призвал он.

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