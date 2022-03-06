Мэр Харькова: Есть ли у меня уверенность в украинской армии? 1000%

"Верю ли я в победу? Да! Я и все харьковчане. У нас по-другому не может быть. Наш народ вообще непобедим. Я сегодня горжусь каждым харьковчанином. Каждым! Такого духа, противодействия врагу, таких эмоций не было давно. Все в едином порыве. Никто даже не сомневается. По-любому мы победим", – считает Терехов.
Он подчеркнул, что полностью уверен в Вооруженных силах Украины.
"Есть ли у меня уверенность в украинской армии? 1000%. Я скажу больше: для многих харьковчан это удивление. Харьков же мирный город. Мы любим создавать красивые локации, чтобы все было круче, чем у других, мы всегда выигрывали конкуренцию... Харьковчане не любят простых вещей, мы уже с претензией на лучшее и лучшее... И этот миролюбивый город всегда считал, что нас это не коснется. И никогда мы не думали, что у нас така армия. Никогда! Это армия – пример для подражания", – сказал он.
Терехов убежден, что после войны многие дети захотят стать военными.
"Потому что армия сейчас – это наша гордость", – подчеркнул мэр Харькова.
В Харьковской области идут одни из самых активных боевых действий с начала российского вторжения. В регионе с 24 февраля по 4 марта, по данным полиции, погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Ранены в результате обстрелов 394 человека, из которых 290 – гражданские.
Терехов рассказал, что в Харькове вследствие обстрелов "глобальнейшие" разрушения, но пообещал, что после войны все будет восстановлено "до последнего подъезда".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.