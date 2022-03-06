Мэр Харькова: Есть ли у меня уверенность в украинской армии? 1000%

"Верю ли я в победу? Да! Я и все харьковчане. У нас по-другому не может быть. Наш народ вообще непобедим. Я сегодня горжусь каждым харьковчанином. Каждым! Такого духа, противодействия врагу, таких эмоций не было давно. Все в едином порыве. Никто даже не сомневается. По-любому мы победим", – считает Терехов.

Он подчеркнул, что полностью уверен в Вооруженных силах Украины.

"Есть ли у меня уверенность в украинской армии? 1000%. Я скажу больше: для многих харьковчан это удивление. Харьков же мирный город. Мы любим создавать красивые локации, чтобы все было круче, чем у других, мы всегда выигрывали конкуренцию... Харьковчане не любят простых вещей, мы уже с претензией на лучшее и лучшее... И этот миролюбивый город всегда считал, что нас это не коснется. И никогда мы не думали, что у нас така армия. Никогда! Это армия – пример для подражания", – сказал он.

Терехов убежден, что после войны многие дети захотят стать военными.

"Потому что армия сейчас – это наша гордость", – подчеркнул мэр Харькова.

В Харьковской области идут одни из самых активных боевых действий с начала российского вторжения. В регионе с 24 февраля по 4 марта, по данным полиции, погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Ранены в результате обстрелов 394 человека, из которых 290 – гражданские.

Терехов рассказал, что в Харькове вследствие обстрелов "глобальнейшие" разрушения, но пообещал, что после войны все будет восстановлено "до последнего подъезда".

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