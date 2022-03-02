Миллиардер Пугачев: Путин точно не застрелится, у него нет никакой чести и совести, это не офицер. Он будет пытаться договориться

Пугачев: На сегодняшний день картина мира Путина существенно отличается от нашей с вами и от общей картины мира Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Он сказал, что Запад уже уничтожил российскую экономику, но россияне на массовые акции протеста не выйдут. Максимальное число людей, которые могут выйти на протесты, по его прогнозам, – 5 тыс. человек.

"То есть жрать им будет нечего, но они будут сидеть по домам?" – спросил Гордон.

"Да, будут", – ответил Пугачев. Он прогнозирует, что в России власть может смениться в результате так называемого дворцового переворота. Однако, как говорит бизнесмен, сейчас окружение главы Кремля говорит о нем "то, что говорят на площадях в Украине".

Гордон сказал, что сегодня благодаря действиям украинской армии и единого фронта западных партнеров Путин, "как загнанная крыса, находится в углу".

"Каким вы видите выход Путина из этого угла? Застрелиться, ядерное оружие скажет применить, будет проситься перед Западом, чтобы ему гарантии дали? Что он будет делать?" – спросил журналист.

"Я думаю, что это не что-то одно. Застрелиться – он точно не застрелится, у него нет никакой чести и совести, это не офицер. Он будет пытаться договориться, будет сепаратно пытаться договориться, будет засылать своих агентов и так далее. На сегодняшний день картина мира Путина существенно отличается от нашей с вами и от общей картины мира. Он еще не понимает, что в таком положении. Потому что за 20 лет он отдрессировал свое окружение так, что они говорят в приемной одно, а в кабинете – совершенно другое, только то, что он хочет слышать", – ответил бизнесмен.

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