ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Миллиардер Пугачев: Путин точно не застрелится, у него нет никакой чести и совести, это не офицер. Он будет пытаться договориться

 
|
Пугачев: На сегодняшний день картина мира Путина существенно отличается от нашей с вами и от общей картины мира
Пугачев: На сегодняшний день картина мира Путина существенно отличается от нашей с вами и от общей картины мира
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин попытается договориться, чтобы выйти из ситуации, в которой сейчас находится. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

Он сказал, что Запад уже уничтожил российскую экономику, но россияне на массовые акции протеста не выйдут. Максимальное число людей, которые могут выйти на протесты, по его прогнозам, – 5 тыс. человек. 

"То есть жрать им будет нечего, но они будут сидеть по домам?" – спросил Гордон. 

"Да, будут", – ответил Пугачев. Он прогнозирует, что в России власть может смениться в результате так называемого дворцового переворота. Однако, как говорит бизнесмен, сейчас окружение главы Кремля говорит о нем "то, что говорят на площадях в Украине"

Гордон сказал, что сегодня благодаря действиям украинской армии и единого фронта западных партнеров Путин, "как загнанная крыса, находится в углу".

"Каким вы видите выход Путина из этого угла? Застрелиться, ядерное оружие скажет применить, будет проситься перед Западом, чтобы ему гарантии дали? Что он будет делать?" – спросил журналист. 

"Я думаю, что это не что-то одно. Застрелиться – он точно не застрелится, у него нет никакой чести и совести, это не офицер. Он будет пытаться договориться, будет сепаратно пытаться договориться, будет засылать своих агентов и так далее. На сегодняшний день картина мира Путина существенно отличается от нашей с вами и от общей картины мира. Он еще не понимает, что в таком положении. Потому что за 20 лет он отдрессировал свое окружение так, что они говорят в приемной одно, а в кабинете – совершенно другое, только то, что он хочет слышать", – ответил бизнесмен.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии, по информации на 28 февраля, стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.

Общие потери российских оккупантов за первые пять дней войны – 5,3 тыс. человек убитыми и раненымисотни российских солдат и офицеров оказались в плену. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Западные страны ввели экономические санкции, которые в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины финансовых резервов Центробанка России. 

28 февраля на фоне вторжения РФ в Украину и санкций против РФ доллар на внебиржевом рынке Forex стоил выше 113 руб., курс евро подскакивал до 127 руб. – это исторические максимумы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Пугачев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Макс Чмерковский показал американским поклонникам последствия ракетного удара, который российские войска нанесли по Харькову
Макс Чмерковский показал американским поклонникам последствия ракетного удара, который российские войска нанесли по Харькову
"Я призываю остановиться". Ивлеева публично обратилась к руководству России с требованием прекратить войну в Украине
"Я призываю остановиться". Ивлеева публично обратилась к руководству России с требованием прекратить войну в Украине
"Граждане России, остановите войну". Макс Барских на обложках своих клипов в YouTube разместил обращение к жителям РФ
"Граждане России, остановите войну". Макс Барских на обложках своих клипов в YouTube разместил обращение к жителям РФ
"Вы будете гребаной Северной Кореей! Поднимите свои жопы и объединитесь!" Петрожицкая обратилась к россиянам и белорусам
"Вы будете гребаной Северной Кореей! Поднимите свои жопы и объединитесь!" Петрожицкая обратилась к россиянам и белорусам
"Мы посылаем вам любовь и молитвы о мире". Селин Дион восхитилась храбростью народа Украины
"Мы посылаем вам любовь и молитвы о мире". Селин Дион восхитилась храбростью народа Украины
Игги Поп, Imagine Dragons, Franz Ferdinand и другие рок-музыканты массово отменяют концерты в России
Игги Поп, Imagine Dragons, Franz Ferdinand и другие рок-музыканты массово отменяют концерты в России
"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам"
"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам"
"У них нет воды, лекарств, еды". Фреймут записала обращение от имени женщин и детей Харькова, которые просят создать гуманитарный коридор
"У них нет воды, лекарств, еды". Фреймут записала обращение от имени женщин и детей Харькова, которые просят создать гуманитарный коридор
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области
"В данной ситуации молчание смерть, а не золото!" Могилевская записала обращение к россиянам и белорусам
"В данной ситуации молчание – смерть, а не золото!" Могилевская записала обращение к россиянам и белорусам
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья
Бабкин записал песню диктатору: Сколько не живете, все равно помрете. Разве ж непонятно, ведь не вечно править!
Бабкин записал песню диктатору: Сколько не живете, все равно помрете. Разве ж непонятно, ведь не вечно править!
Брежнева: Все до единого украинцы молят русских солдат: Не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла и оправдания
Брежнева: Все до единого украинцы молят русских солдат: Не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла и оправдания
Дикусар добровольцем отправился защищать Украину от российских оккупантов
Дикусар добровольцем отправился защищать Украину от российских оккупантов
"Страшная и беспощадная. Война России с украинским народом". Сумская для своих подписчиков из РФ опубликовала кадры Харькова после обстрела
"Страшная и беспощадная. Война России с украинским народом". Сумская для своих подписчиков из РФ опубликовала кадры Харькова после обстрела
"Сейчас в моей стране, в Украине, идет полномасштабная война". Loboda разрыдалась перед камерой
"Сейчас в моей стране, в Украине, идет полномасштабная война". Loboda разрыдалась перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Иди на х...й". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери (68003)
2
"Не позорься, ради бога", "Какая же ты ссыкуха!" Ани Лорак возмутила сеть постом о войне России против Украины (47578)
3
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья (34907)
4
Макаревич обратился к Путину: С кем останешься, государь? (33993)
5
Более 250 российских комиков, среди которых Шац и Комиссаренко, подписали открытое письмо Путину, требуя остановить войну (23611)
6
Танкович: Простые украинские мужики простыми коктейлями Молотова уничтожают профессиональную сраную российскую армию (15809)
7
"Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя". Российский актер Козловский высказался о войне РФ против Украины (14078)
8
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области (11576)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS