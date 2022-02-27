"Наш край": Оружием или человечностью. Защищать Украину – святая обязанность каждого из нас

Александр Мазурчак: Сегодня никто из нас не может быть в стороне. Война пришла в жизнь каждого украинца Фото: nashkray.org

"Сегодня никто из нас не может быть в стороне. Война пришла в жизнь каждого украинца. И каждый может помочь: кто возьмет оружие, кто может помочь украинской армии деньгами или продуктами, кто – информацией, кто может принять беженцев или помочь эвакуировать людей из-под обстрелов, кто может сдать кровь для нужд больниц. Мы – один народ, одна семья, должны поддерживать и помогать друг другу", – заявил Мазурчак.

Он призвал всех партийцев "Нашего края" направить все доступные ресурсы в поддержку теробороны и армии.

"Представителей общин, которые находятся в "относительно спокойных" локациях, призываю организовать пункты приема беженцев. Забудьте о политических разногласиях или амбициях. Теперь мы все – члены одной партии, мы – народ Украины! Оружием или человечностью мы будем до последнего защищать свою землю", – призвал сопредседатель партии.