Оккупанты перебрасывают через Мариуполь артиллерию и танки – Андрющенко

"Оккупанты возобновили перемещение живой силы, БК [боекомплекта], средств артиллерии и танков в сторону Мангуша [Донецкой области]. Более 20 грузовиков и шесть тягачей с тяжелой техникой в день", – написал он.
Советник мэра отметил, что россияне изменили тактику передвижения средств артиллерии. Теперь артсистемы не тянут за грузовиком на прицепе, а более скрытным образом перевозят тентованными тягачами.
"В приазовскую часть Мариупольского района прибыло дополнительное количество мобилизованных оккупантов. Возобновлены ежедневные тренировки на полигоне в районе поселка Бабах-Тарама", – добавил Андрющенко.
Основные российские части для усиления и подкрепления воюющих в Донецкой области оккупантов, по информации советника мэра, движутся непосредственно из Новоазовска Донецкой области в обход Мариуполя. Это стало возможным после восстановления оккупантами моста в селе Гранитное Мариупольского района.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.
В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев. В марте, сообщал советник мэра, оккупанты изменили тактику перемещения колонн и снова начали накапливать войска в Мариупольском районе.