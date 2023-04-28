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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты перебрасывают через Мариуполь артиллерию и танки – Андрющенко

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Российские войска продолжают использовать Мариуполь и окрестности для накопления и транзита своих ресурсов
Российские войска продолжают использовать Мариуполь и окрестности для накопления и транзита своих ресурсов
Фото: EPA (архив)

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области возобновилось движение военной техники оккупантов, также отмечается высокая активность авиации. Об этом сообщил 28 апреля в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты возобновили перемещение живой силы, БК [боекомплекта], средств артиллерии и танков в сторону Мангуша [Донецкой области]. Более 20 грузовиков и шесть тягачей с тяжелой техникой в день", – написал он.

Советник мэра отметил, что россияне изменили тактику передвижения средств артиллерии. Теперь артсистемы не тянут за грузовиком на прицепе, а более скрытным образом перевозят тентованными тягачами.

"В приазовскую часть Мариупольского района прибыло дополнительное количество мобилизованных оккупантов. Возобновлены ежедневные тренировки на полигоне в районе поселка Бабах-Тарама", – добавил Андрющенко.

Основные российские части для усиления и подкрепления воюющих в Донецкой области оккупантов, по информации советника мэра, движутся непосредственно из Новоазовска Донецкой области в обход Мариуполя. Это стало возможным после восстановления оккупантами моста в селе Гранитное Мариупольского района.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев. В марте, сообщал советник мэра, оккупанты изменили тактику перемещения колонн и снова начали накапливать войска в Мариупольском районе.

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