Оккупанты перебрасывают через Мариуполь артиллерию и танки – Андрющенко

Российские войска продолжают использовать Мариуполь и окрестности для накопления и транзита своих ресурсов Фото: EPA (архив)

"Оккупанты возобновили перемещение живой силы, БК [боекомплекта], средств артиллерии и танков в сторону Мангуша [Донецкой области]. Более 20 грузовиков и шесть тягачей с тяжелой техникой в день", – написал он.

Советник мэра отметил, что россияне изменили тактику передвижения средств артиллерии. Теперь артсистемы не тянут за грузовиком на прицепе, а более скрытным образом перевозят тентованными тягачами.

"В приазовскую часть Мариупольского района прибыло дополнительное количество мобилизованных оккупантов. Возобновлены ежедневные тренировки на полигоне в районе поселка Бабах-Тарама", – добавил Андрющенко.

Основные российские части для усиления и подкрепления воюющих в Донецкой области оккупантов, по информации советника мэра, движутся непосредственно из Новоазовска Донецкой области в обход Мариуполя. Это стало возможным после восстановления оккупантами моста в селе Гранитное Мариупольского района.