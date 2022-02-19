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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОПУ запрещает органам власти распространять брошюру выживания "В случае чрезвычайной ситуации или войны" – автор

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В ОПУ считают, что брошюра "может повлиять на панику", отметила Цыбульская
В ОПУ считают, что брошюра "может повлиять на панику", отметила Цыбульская
Скриншот: Брошура "В случае чрезвычайной ситуации или войны"

Офис президента Украины (ОПУ) на фоне сообщений о вторжении РФ в ручном режиме запрещает органам власти распространять брошюру выживания "В случае чрезвычайной ситуации или войны".

Об этом 19 февраля в Facebook сообщила ее инициатор, бывшая глава Центра информационной безопасности при Минкульте Украины Любовь Цыбульская.  

"[Президент США Джо] Байден заявляет о принятом решении Кремлем [о вторжении]. Весь мир говорит о высокой вероятности вторжения, а Офис президента Украины в ручном режиме продолжает запрещать органам власти распространять брошюру выживания "В случае чрезвычайной ситуации или войны", которую я инициировала еще летом в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности и разработала с ГСЧС, Министерством обороны Украины и целым рядом общественных организаций", – написала Цыбульская.

По ее словам, в ОПУ мотивируют отказ тем, что брошюра "может повлиять на панику".

"И как кричала на одной встрече министерств советница одного министра: "Из-за нее падает курс гривны!" Казалось бы, он падает из-за 150 тыс. российских войск на границах, но нет, – отметила Цыбульская. – Тем временем брошюру упоминает The New York Times и на сайте, и в печатной версии (спасибо за выбор основного фото к статье) и делает целый сюжет CNN – с подробными цитатами о действиях во время обстрелов".

https://www.facebook.com/lyubov.tsibulsky/posts/7389240511093534

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. Главари группировок "ЛДНР" объявили о начале "эвакуации" населения в Россию из-за "эскалации ситуации".

Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, угрозы, запрет, вторжение, Минобороны, наступление, New York Times, население, паника, Офис президента Украины, войска, Любовь Цыбульская
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