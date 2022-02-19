ОПУ запрещает органам власти распространять брошюру выживания "В случае чрезвычайной ситуации или войны" – автор

В ОПУ считают, что брошюра "может повлиять на панику", отметила Цыбульская Скриншот: Брошура "В случае чрезвычайной ситуации или войны"

Об этом 19 февраля в Facebook сообщила ее инициатор, бывшая глава Центра информационной безопасности при Минкульте Украины Любовь Цыбульская.

"[Президент США Джо] Байден заявляет о принятом решении Кремлем [о вторжении]. Весь мир говорит о высокой вероятности вторжения, а Офис президента Украины в ручном режиме продолжает запрещать органам власти распространять брошюру выживания "В случае чрезвычайной ситуации или войны", которую я инициировала еще летом в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности и разработала с ГСЧС, Министерством обороны Украины и целым рядом общественных организаций", – написала Цыбульская.

По ее словам, в ОПУ мотивируют отказ тем, что брошюра "может повлиять на панику".

"И как кричала на одной встрече министерств советница одного министра: "Из-за нее падает курс гривны!" Казалось бы, он падает из-за 150 тыс. российских войск на границах, но нет, – отметила Цыбульская. – Тем временем брошюру упоминает The New York Times и на сайте, и в печатной версии (спасибо за выбор основного фото к статье) и делает целый сюжет CNN – с подробными цитатами о действиях во время обстрелов".