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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон считает, что длительная подготовка РФ к наступлению не решила "хронические" проблемы ее армии

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По данным Пентагона, россияне все еще не решили проблемы с логистикой
По данным Пентагона, россияне все еще не решили проблемы с логистикой
Фото: depositphotos.com

В Пентагоне считают, что недели подготовки к масштабной наступательной операции на востоке Украины не помогли российскому командованию избавиться от самых больших проблем. Об этом 18 апреля сказал на брифинге спикер министерства обороны США Джон Кирби, его цитирует сайт Пентагона.

Журналист спросил у спикера Пентагона, улучшила ли Россия свою материально-техническую подготовку и наладила ли логистику, необходимую для наступления на Донбассе.

"По-видимому, это хронические трудности, с которыми сталкивались российские вооруженные силы – логистика и обеспечение, командование и управление, сплоченность подразделений, оперативные маневры, согласованность авиации и [сил] на земле", – отметил он.

Поэтому, по словам Кирби, еще предстоит выяснить, исправили ли россияне свои проблемы и готовы ли они теперь действовать более эффективно на Донбассе.

"По нашим оценкам, они все еще борются со многими из этих проблем", – сказал он.

В то же время, отметил спикер Пентагона, то, как россияне готовят операцию на Донбассе, может указывать, что командование на этот раз пытается учесть свои предыдущие ошибки и лучше скоординировать действия разных родов войск.

"Но, опять-таки, увидим, действительно ли они решали свои проблемы. По нашим оценкам, на многих уровнях они все еще не наладили логистику и поддержку и у них все еще проблемы с командованием и контролем", – добавил Кирби.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Пентагон, Донбасс, армия РФ, война России против Украины, Джон Кирби, российские оккупанты
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