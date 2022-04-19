Пентагон считает, что длительная подготовка РФ к наступлению не решила "хронические" проблемы ее армии

Журналист спросил у спикера Пентагона, улучшила ли Россия свою материально-техническую подготовку и наладила ли логистику, необходимую для наступления на Донбассе.
"По-видимому, это хронические трудности, с которыми сталкивались российские вооруженные силы – логистика и обеспечение, командование и управление, сплоченность подразделений, оперативные маневры, согласованность авиации и [сил] на земле", – отметил он.
Поэтому, по словам Кирби, еще предстоит выяснить, исправили ли россияне свои проблемы и готовы ли они теперь действовать более эффективно на Донбассе.
"По нашим оценкам, они все еще борются со многими из этих проблем", – сказал он.
В то же время, отметил спикер Пентагона, то, как россияне готовят операцию на Донбассе, может указывать, что командование на этот раз пытается учесть свои предыдущие ошибки и лучше скоординировать действия разных родов войск.
"Но, опять-таки, увидим, действительно ли они решали свои проблемы. По нашим оценкам, на многих уровнях они все еще не наладили логистику и поддержку и у них все еще проблемы с командованием и контролем", – добавил Кирби.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.
В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".