Пентагон считает, что длительная подготовка РФ к наступлению не решила "хронические" проблемы ее армии

По данным Пентагона, россияне все еще не решили проблемы с логистикой Фото: depositphotos.com

Журналист спросил у спикера Пентагона, улучшила ли Россия свою материально-техническую подготовку и наладила ли логистику, необходимую для наступления на Донбассе.

"По-видимому, это хронические трудности, с которыми сталкивались российские вооруженные силы – логистика и обеспечение, командование и управление, сплоченность подразделений, оперативные маневры, согласованность авиации и [сил] на земле", – отметил он.

Поэтому, по словам Кирби, еще предстоит выяснить, исправили ли россияне свои проблемы и готовы ли они теперь действовать более эффективно на Донбассе.

"По нашим оценкам, они все еще борются со многими из этих проблем", – сказал он.

В то же время, отметил спикер Пентагона, то, как россияне готовят операцию на Донбассе, может указывать, что командование на этот раз пытается учесть свои предыдущие ошибки и лучше скоординировать действия разных родов войск.

"Но, опять-таки, увидим, действительно ли они решали свои проблемы. По нашим оценкам, на многих уровнях они все еще не наладили логистику и поддержку и у них все еще проблемы с командованием и контролем", – добавил Кирби.

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