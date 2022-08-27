Подготовка к "референдумам" на оккупированных территориях почти завершена – ГУР Минобороны Украины

"Если говорить о "референдумах", они могут пройти на разных территориях. Во-первых, это так называемые "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика" (территории Донецкой и Луганской областей Украины, контролируемые террористами "ДНР" и "ЛНР". – "ГОРДОН"). Там Россия уже определила их некий "статус", признав эти незаконные образования. Сейчас речь прежде всего идет о временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей", – заявил он.
По словам Скибицкого, "референдумы" могут провести в разные даты, например, 11 сентября, в единый день голосования в РФ. Он отметил, что могут быть и другие варианты.
"Но военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все процессы, которые там происходят. На сегодня мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие "избирательные штабы", "оперативные штабы", составлены списки избирателей, созданы "избирательные комиссии". То есть все процессы, которые касаются подготовки к "референдуму", почти завершены. Кроме того, мы видим, что на оккупированные территории Херсонской и Запорожской, а также Луганской и Донецкой областей постоянно приезжают российские политики, чиновники, так называемые волонтеры, которые отвечают именно за подготовку процесса "голосования", – сказал он.
Таким образом, это позволяет говорить о том, что подготовка к "референдумам" идет, сказал представитель ГУР.
"И она на сегодня находится на завершающем этапе. Дальше все будет зависеть, во-первых, от того, что будет на поле боя. И во-вторых, от того, насколько им удастся сломать движение сопротивления, которое сейчас есть на оккупированных территориях", – заявил Скибицкий.
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".
В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По информации СМИ, "голосование" оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества".
7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.
24 августа координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия может до конца недели объявить о проведении фейковых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Речь, по его словам, идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Кирби заявил, что РФ будет манипулировать результатами "голосования" и ложно утверждать, что украинский народ якобы "хочет присоединиться к России".