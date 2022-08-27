Подготовка к "референдумам" на оккупированных территориях почти завершена – ГУР Минобороны Украины

Скибицкий: Все процессы, которые касаются подготовки к "референдуму", почти завершены Фото: gur.gov.ua

"Если говорить о "референдумах", они могут пройти на разных территориях. Во-первых, это так называемые "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика" (территории Донецкой и Луганской областей Украины, контролируемые террористами "ДНР" и "ЛНР". – "ГОРДОН"). Там Россия уже определила их некий "статус", признав эти незаконные образования. Сейчас речь прежде всего идет о временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей", – заявил он.

По словам Скибицкого, "референдумы" могут провести в разные даты, например, 11 сентября, в единый день голосования в РФ. Он отметил, что могут быть и другие варианты.

"Но военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все процессы, которые там происходят. На сегодня мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие "избирательные штабы", "оперативные штабы", составлены списки избирателей, созданы "избирательные комиссии". То есть все процессы, которые касаются подготовки к "референдуму", почти завершены. Кроме того, мы видим, что на оккупированные территории Херсонской и Запорожской, а также Луганской и Донецкой областей постоянно приезжают российские политики, чиновники, так называемые волонтеры, которые отвечают именно за подготовку процесса "голосования", – сказал он.

Таким образом, это позволяет говорить о том, что подготовка к "референдумам" идет, сказал представитель ГУР.

"И она на сегодня находится на завершающем этапе. Дальше все будет зависеть, во-первых, от того, что будет на поле боя. И во-вторых, от того, насколько им удастся сломать движение сопротивления, которое сейчас есть на оккупированных территориях", – заявил Скибицкий.