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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин ничего не может сделать в Украине и продолжит проигрывать на поле боя – экс-глава ЦРУ

По мнению Дэвида Петреуса, Украина применила силы несравненно лучше, чем Россия
По мнению Дэвида Петреуса, Украина применила силы несравненно лучше, чем Россия
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин сейчас сталкивается с "необратимой трясиной" в ходе продолжающегося полномасштабного вторжения в Украину. Об этом 2 октября заявил американский генерал в отставке и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью ABC News.

По словам Петреуса, Путин "проигрывает", несмотря на "значительные, но отчаянные" действия в войне, а президент Владимир Зеленский и Украина "мобилизовались намного лучше, чем Россия".

Кроме того, по мнению экс-главы ЦРУ, Украина набрала, обучила, оснастила, организовала и применила силы несравненно лучше, чем Россия. И, несмотря на всю браваду Путина, никакие аннексии и завуалированные ядерные угрозы не смогут "вывести его из этой ситуации".

Также Петреус заявил, что не видит, как Россия может победить Украину. По его словам, Путин "ничего не может сделать на данный момент" и "продолжит проигрывать на поле боя".

По мнению экс-главы ЦРУ, речь Путина, в которой он объявил об аннексии части Украины, была направлена на то, чтобы подорвать стремление Европы бросить вызов России, являющейся основным поставщиком энергоресурсов на континенте. Он отметил, что Европе предстоит тяжелая зима, поскольку поток природного газа будет очень сокращен, но она справится с ситуацией.

Петреус отметил, что "все еще может стать хуже для Путина и России" – и даже применение тактического ядерного оружия на поле боя "ничего не изменит". При этом он заявил, что к ядерной угрозе нужно относиться "серьезно".

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе ГерманияИталияСШАВеликобританияСербияИзраильТурция, заявили о непризнании их. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.

29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

В ответ на "юридически ничтожные" попытки РФ аннексировать ее территории Украина подала заявку в НАТО, отметили в МИД.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, ЦРУ, аннексия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Дэвид Петреус
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