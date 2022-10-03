Путин ничего не может сделать в Украине и продолжит проигрывать на поле боя – экс-глава ЦРУ

По словам Петреуса, Путин "проигрывает", несмотря на "значительные, но отчаянные" действия в войне, а президент Владимир Зеленский и Украина "мобилизовались намного лучше, чем Россия".

Кроме того, по мнению экс-главы ЦРУ, Украина набрала, обучила, оснастила, организовала и применила силы несравненно лучше, чем Россия. И, несмотря на всю браваду Путина, никакие аннексии и завуалированные ядерные угрозы не смогут "вывести его из этой ситуации".

Также Петреус заявил, что не видит, как Россия может победить Украину. По его словам, Путин "ничего не может сделать на данный момент" и "продолжит проигрывать на поле боя".

По мнению экс-главы ЦРУ, речь Путина, в которой он объявил об аннексии части Украины, была направлена на то, чтобы подорвать стремление Европы бросить вызов России, являющейся основным поставщиком энергоресурсов на континенте. Он отметил, что Европе предстоит тяжелая зима, поскольку поток природного газа будет очень сокращен, но она справится с ситуацией.

Петреус отметил, что "все еще может стать хуже для Путина и России" – и даже применение тактического ядерного оружия на поле боя "ничего не изменит". При этом он заявил, что к ядерной угрозе нужно относиться "серьезно".