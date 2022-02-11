Рахманин: В России были растеряны из-за уровня поддержки, который Украине оказали западные партнеры

"По имеющейся информации, Россия была немного растеряна и характером, и уровнем поддержки, которую оказали наши западные партнеры Украине, в том числе и военно-техническая помощь, которая действительно впервые за все восемь лет войны очень эффективна", – сказал Рахманин.

По его мнению, широкомасштабное вторжение российских войск в Украину маловероятно.

"На самом деле остается риск – и он реально самый высокий, самый большой с 2015 года – существенной эскалации боевых действий на востоке, в первую очередь со стороны оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", – отметил нардеп.

Он считает, что в нынешних условиях президенту РФ Владимиру Путину будет сложно найти повод для нападения на Украину.

"Напомню, что даже тогда, когда он решался на резкие шаги, он хотя бы придумывал какие-то формальные основания, формальные поводы для того, чтобы применять силу. Но риск действительно есть, он остается", – резюмировал Рахманин.

На фоне угрозы эскалации российской агрессии военную помощь Украине поставляют США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля заявил, что с начала года Украина получила от партнеров $1,5 млрд финансовой поддержки, а также более 1 тыс. тонн оборонного оружия и военного оборудования.