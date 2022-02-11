Рахманин: В России были растеряны из-за уровня поддержки, который Украине оказали западные партнеры

"По имеющейся информации, Россия была немного растеряна и характером, и уровнем поддержки, которую оказали наши западные партнеры Украине, в том числе и военно-техническая помощь, которая действительно впервые за все восемь лет войны очень эффективна", – сказал Рахманин.
По его мнению, широкомасштабное вторжение российских войск в Украину маловероятно.
"На самом деле остается риск – и он реально самый высокий, самый большой с 2015 года – существенной эскалации боевых действий на востоке, в первую очередь со стороны оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", – отметил нардеп.
Он считает, что в нынешних условиях президенту РФ Владимиру Путину будет сложно найти повод для нападения на Украину.
"Напомню, что даже тогда, когда он решался на резкие шаги, он хотя бы придумывал какие-то формальные основания, формальные поводы для того, чтобы применять силу. Но риск действительно есть, он остается", – резюмировал Рахманин.
На фоне угрозы эскалации российской агрессии военную помощь Украине поставляют США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля заявил, что с начала года Украина получила от партнеров $1,5 млрд финансовой поддержки, а также более 1 тыс. тонн оборонного оружия и военного оборудования.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.