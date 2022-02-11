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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рахманин: В России были растеряны из-за уровня поддержки, который Украине оказали западные партнеры

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По мнению Рахманина, широкомасштабное вторжение российских войск в Украину маловероятно
По мнению Рахманина, широкомасштабное вторжение российских войск в Украину маловероятно
Фото: Сергій Рахманін / Facebook

Власти РФ были растеряны из-за того уровня поддержки, который Украине оказали западные партнеры на фоне скопления возле украинской границы российских войск. Об этом 11 февраля на Киевском форуме по безопасности заявил нардеп от "Голоса", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"По имеющейся информации, Россия была немного растеряна и характером, и уровнем поддержки, которую оказали наши западные партнеры Украине, в том числе и военно-техническая помощь, которая действительно впервые за все восемь лет войны очень эффективна", – сказал Рахманин.

По его мнению, широкомасштабное вторжение российских войск в Украину маловероятно.

"На самом деле остается риск – и он реально самый высокий, самый большой с 2015 года – существенной эскалации боевых действий на востоке, в первую очередь со стороны оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", – отметил нардеп.

Он считает, что в нынешних условиях президенту РФ Владимиру Путину будет сложно найти повод для нападения на Украину.

"Напомню, что даже тогда, когда он решался на резкие шаги, он хотя бы придумывал какие-то формальные основания, формальные поводы для того, чтобы применять силу. Но риск действительно есть, он остается", – резюмировал Рахманин.

На фоне угрозы эскалации российской агрессии военную помощь Украине поставляют СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля заявил, что с начала года Украина получила от партнеров $1,5 млрд финансовой поддержки, а также более 1 тыс. тонн оборонного оружия и военного оборудования.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Теги: Россия, Украина, Сергей Рахманин, граница, помощь, вторжение, война в Украине, войска
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