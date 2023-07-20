Ракетные обстрелы Николаева и Одессы: Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим

В Фонде готовы оказать помощь по таким направлениям:

"Фонд будет оказывать помощь всем пострадавшим, кто за ней обратится, независимо от возраста и степени тяжести поражений. Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу)", – отметили в организации.

Контекст:

Российские оккупанты третью ночь подряд совершают массированные атаки на южные регионы Украины с помощью ракет и дронов, в частности, бьют по портовой инфраструктуре. В оперативном командовании ВСУ "Юг" считают это шантажом, связанным с отказом РФ продлевать "зерновое соглашение" до выполнения условий оккупантов.

В ночь на 18 июля россияне атаковали ракетами и дронами южные и восточные области Украины. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, ранен мужчина. В Николаеве было попадание в объект промышленности, пожар потушили. Оккупанты назвали обстрел Одессы "ударом возмездия" за взрывы на Крымском мосту.

В ночь на 19 июля РФ атаковала ракетами порты Одесса и Черноморск. Под обстрел попала портовая инфраструктура, которая задействована в работе "зернового коридора". В ходе российского удара по порту Черноморск были уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. В результате масштабного обстрела оккупантами Одесской области пострадало не менее 10 гражданских, в том числе девятилетний мальчик.

В ночь на 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", Х-22, "Искандер-К"), украинским военным удалось уничтожить 18 воздушных целей.

В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, на сейчас известно об одном погибшем и 19 раненых. В центре Одессы разрушено административное здание, взрывной волной повреждено множество зданий вокруг, сообщили в ОК "Юг". Помимо этого, зафиксирован прилет по складам в Одесской области. В результате ночного удара по Одессе погиб один человек, среди раненых есть ребенок.