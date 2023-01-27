Рустамзаде: Можно уверенно сказать, что западные партнеры Украины делают ставку на весенне-летнюю наступательную операцию

"Я заявлял в своих интервью, что период Нового года нам позволит судить о перспективе боевых действий на 2023 год. Но картинку более-менее – пищу, по которой можно судить, – мы получили сейчас. Уже можно уверенно сказать, что западные партнеры делают ставку на весенне-летнюю наступательную операцию. А вот это насыщение вас необходимым оружием, боевой техникой и боеприпасами будет усиливать ваши огневые возможности для того, чтобы вы смогли выдержать наступательные действия Российской Федерации", – сказал Рустамзаде.
Он отметил, что боевой техники, которую предоставляет Запад, на данный момент Украине недостаточно.
"Но, скорей всего, закладываются системные решения для снабжения именно этих армейских корпусов, которые будут вооружаться преимущественно натовским вооружением. Я думаю, что в перспективе до мая, до июня эти армейские корпуса будут вооружены полностью. Но тот пакет, который предоставляется сейчас нам, – надо понимать, что часть этого пакета уйдет на восстановление потерь. Многие гражданские люди – естественно, не все воевали – не особо в этом разбираются, но надо понимать, что украинская армия, как и российская армия, несет каждодневные потери в боевой технике. И часть пакета, который выделяется вам, – это именно для восполнения ваших потерь. То есть тот пакет, о котором есть информация на сегодняшний день, – нужно увеличение этого пакета, я думаю, как минимум в два раза", – подчеркнул аналитик.
Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".
20 января 2023 года прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Там обсуждали, в частности, усиление украинской ПВО. Резников заявлял, что доволен результатами этой встречи, ВСУ получат больше оружия и боеприпасов. По его словам, некоторые пакеты военной помощи были озвучены "за закрытой дверью".
В обращении к участникам заседания президент Владимир Зеленский призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
Украина также пыталась добиться решения о предоставлении западных танков. В рамках заседания "Рамштайн" это не произошло, однако 25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт, а США заявили о предоставлении Украине 31 танка Abrams.