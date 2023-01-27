Рустамзаде: Можно уверенно сказать, что западные партнеры Украины делают ставку на весенне-летнюю наступательную операцию

"Я заявлял в своих интервью, что период Нового года нам позволит судить о перспективе боевых действий на 2023 год. Но картинку более-менее – пищу, по которой можно судить, – мы получили сейчас. Уже можно уверенно сказать, что западные партнеры делают ставку на весенне-летнюю наступательную операцию. А вот это насыщение вас необходимым оружием, боевой техникой и боеприпасами будет усиливать ваши огневые возможности для того, чтобы вы смогли выдержать наступательные действия Российской Федерации", – сказал Рустамзаде.

Он отметил, что боевой техники, которую предоставляет Запад, на данный момент Украине недостаточно.

"Но, скорей всего, закладываются системные решения для снабжения именно этих армейских корпусов, которые будут вооружаться преимущественно натовским вооружением. Я думаю, что в перспективе до мая, до июня эти армейские корпуса будут вооружены полностью. Но тот пакет, который предоставляется сейчас нам, – надо понимать, что часть этого пакета уйдет на восстановление потерь. Многие гражданские люди – естественно, не все воевали – не особо в этом разбираются, но надо понимать, что украинская армия, как и российская армия, несет каждодневные потери в боевой технике. И часть пакета, который выделяется вам, – это именно для восполнения ваших потерь. То есть тот пакет, о котором есть информация на сегодняшний день, – нужно увеличение этого пакета, я думаю, как минимум в два раза", – подчеркнул аналитик.

Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью

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