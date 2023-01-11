Шустер: В Кремле абсолютный хаос, Путин опять закрылся в бункере

"Что может произойти по-быстрому… Я слушал вчера [живущего в США бывшего советского разведчика и сокурсника президента РФ Владимира Путина по институту КГБ] Юрия Швеца... Кто-то пишет – агент КГБ, не агент КГБ. Да пошли вы! При чем тут агент или не агент КГБ… Человек анализирует и анализирует хорошо, и никакой он не агент КГБ!" – заметил Шустер.

Он обратил внимание на растущую изоляцию президента страны-оккупанта и активизацию фигур, в распоряжении которых находятся частные армии.

"Его [Швеца] наблюдения наводят его на мысль, что в Кремле уже абсолютный хаос. Путин опять закрылся в бункер, [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков об этом сказал публично. Что на улице [штамм коронавируса] "Омикрон", "Омикрон" мутирует. Это великое открытие Пескова. Мутирует и поэтому любая мутация – это угроза национальной безопасности. Потому что Путин – это национальная безопасность". Значит, этот из бункера не выходит. Кого туда будут пускать – не знаю. [Создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений] Пригожин продолжает хулиганствовать и совершать преступления. Ведет себя безнаказанно, как будто он может делать все, что угодно", – высказался телеведущий.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, по наблюдениям Шустера, "ведет себя примерно так же", как и Пригожин.

"Грядет... я бы не назвал это войной или дворцовым переворотом, но грядет какое-то серьезное изменение в верхушке Кремля", – полагает он.

В результате Путина могут отодвинуть от власти его же соратники, но это, по мнению Шустера, "ничего не решит".

"Представьте – они отодвинут Путина от власти. Хорошо, отодвинули. А что, они возложат всю ответственность на него, отвезут его в Гаагу, и скажут: Знаете, мы тут вообще ни при чем? Нет, подождите, ребята, вы должны сесть рядом, там места достаточно. Тут не получится такого",– считает он.

Тем не менее, телеведущий допускает смещение Путина его окружением, потому что "он неэффективен, он совершил чудовищную ошибку, он разрушает Россию".

"Вот есть такая организация, "Офицерское собрание", оно давно существует еще до войны, до последней последней фазы крупномасштабной фазы войны генерал [генерал-полковник в отставке, российский историк Леонид] Ивашов подписал же открытое письмо от имени всего офицерского резерва что это самоубийственная политика. Эти люди абсолютно убеждены, что Путин ведет Россию к самоубийству, просто Россия исчезнет. Слушайте, так может, дать ему это сделать, в конце концов?" – предложил Шустер.

Он считает, что прогнозировать ситуацию в России исключительно с военной точки зрения – недостаточно. Шустер допустил, что РФ может быть в результате падения путинского режима поделена на условные "зоны влияния".

"...мы воздвигаем флаг Евросоюза над Кремлем, как над Рейхстагом. Можно и флаг Украины вместе с Евросоюзом. Это неважно. Вместе с НАТО, вместе с соединенными штатами Обвесим это флагами, кроме российского, и поделим на зоны влияния", – сказал он.

Бацман напомнила телеведущему о карте "расчлененной" России, которая висит в кабинете начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, согласно которой Кубань, Белгородская и Курская области могут оказаться в составе Украины после распада РФ.

"Слушайте, тут бы с Украиной разобраться. Нафиг, пусть они [сами] разбираются со своими землями. Что вы будете делать с Курской областью? Это Буданов немножко издевается, немного провоцирует. Я думаю, что в этом смысл [его прогнозов о распаде РФ]. Нужно думать об Украине, о будущем Украины", – подытожил Шустер.

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