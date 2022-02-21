Украина призвала провести международное расследование "попадания украинских снарядов" на территорию РФ – Кулеба

Кулеба: Украине нечего скрывать, потому что мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не проводила. Если России тоже нечего скрывать, она должна поддержать проведение расследования Фото: ЕРА

"Я призвал провести непредвзятое международное расследование якобы попадания якобы украинских снарядов на территорию России. Об этом вчера сообщали российские СМИ. Но мы никого не обстреливали. Украине нечего скрывать, потому что мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не проводила. Если России тоже нечего скрывать, она должна поддержать проведение такого независимого международного расследования. Если они чувствуют, что правда на их стороне, пусть продемонстрируют максимальную открытость", – сказал глава МИД.

ФСБ РФ заявила 19 февраля о двух разорвавшихся снарядах в Ростовской области РФ вблизи от украинской границы (за ней в том районе находятся оккупированные территории Луганской области). Следственный комитет России утверждал, что стреляли с территории Украины и один из взрывов якобы стал результатом использования системы "Град". Кулеба опроверг причастность к инциденту Вооруженных сил Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российская информация о якобы обстреле территории Ростовской области РФ с украинской территории является фейком. Президент Украины Владимир Зеленский назвал сообщение российских СМИ о снарядах провокацией.