"Укрзалізниця" будет формировать график движения поездов на сутки, график на 28 февраля уже есть

На 28 февраля запланированы следующие рейсы по станции Киев:

№016 "Рахов – Харьков" в 1.56;

№022 "Трускавец – Харьков" в 2.50;

№002 "Константиновка – Ивано-Франковск" в 4.02;

№260 "Ворохта – Киев" в 4.21;

№114, №142 "Львов – Лиман" в 6.23;

№715 "Киев-Пассажирский – Львов" в 6.50;

№722 "Киев-Пассажирский – Харьков-Пассажирский" в 9.00 (станция Дарница – в 9.22);

№738 "Киев-Пассажирский – Запорожье" в 11.50;

№045 "Ужгород – Краматорск" в 12.06;

№114, №142 "Лиман – Львов" в 13.34;

№749 "Киев-Пассажирский – Ивано-Франковск" в 14.07;

№769 "Киев-Пассажирский – Каменец-Подольский" в 14.25;

№055 "Киев-Пассажирский – Рахов" в 15.02;

№013 "Киев-Пассажирский – Солотвино" в 17.12;

№740 "Киев-Пассажирский – Кривой Рог-Главный" в 17.22;

№790 "Киев-Пассажирский – Кропивницкий" в 17.42;

№792 "Киев-Пассажирский – Кременчуг" в 17.42;

№726 "Киев-Пассажирский – Харьков-Пассажирский" в 18.03;

№081 "Киев-Пассажирский – Ужгород" в 18.30;

№067 "Киев-Пассажирский – Варшава" в 18.48.

Дополнительно назначен поезд №715 "Киев-Пассажирский – Львов" в 20.00.

Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, на Волынь и Буковину с возможностью хабовой пересадки на Румынию, Венгрию и Польшу.

Расписание поездов по станции Харьков на 28 февраля:

№114, №142 "Лиман – Львов" в 4.11;

№138 "Хмельницкий – Лиман" в 8.20;

№046 "Краматорск – Ужгород" в 12.36;

№723 "Харьков-Пассажирский – Киев-Пассажирский" в 15.00;

№114, №142 "Львов – Лиман" в 14.39;

№015 "Харьков-Пассажирский – Рахов" в 15.09;

№077 "Харьков-Пассажирский – Мариуполь" в 16.23;

№795 "Харьков-Пассажирский – Днепр-Главный" в 19.27;

№021 "Харьков-Пассажирский – Трускавец" в 20.15;

№138 "Лиман – Хмельницкий" в 21.26;

№007 "Харьков-Пассажирский – Одесса-Главный" в 21.43;

№045 "Ужгород – Краматорск" в 22.40.

Вместо электропоездов №7603/7604 и №7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов. На железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб, откуда до Захони (Венгрия) продолжают курсировать ежедневно девять пар поездов.

Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов – Грубешев – Замошц отправился в 8.00 с возможностью удобного трансфера в Варшаву и другие города. Также в 13.30 запланирован рейс Львов – Хелм, идет работа над назначением удобных соединений из Ковеля в Хелм (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов в Вадул-Сирет (Румыния) и дополнительные поезда из Чопа в Захонь (Венгрия).

"При этом отметим, что Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами собственных железных дорог", – добавили в "Укрзалізниці".