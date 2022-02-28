"Укрзалізниця" будет формировать график движения поездов на сутки, график на 28 февраля уже есть

На 28 февраля запланированы следующие рейсы по станции Киев:
№016 "Рахов – Харьков" в 1.56;
№022 "Трускавец – Харьков" в 2.50;
№002 "Константиновка – Ивано-Франковск" в 4.02;
№260 "Ворохта – Киев" в 4.21;
№114, №142 "Львов – Лиман" в 6.23;
№715 "Киев-Пассажирский – Львов" в 6.50;
№722 "Киев-Пассажирский – Харьков-Пассажирский" в 9.00 (станция Дарница – в 9.22);
№738 "Киев-Пассажирский – Запорожье" в 11.50;
№045 "Ужгород – Краматорск" в 12.06;
№114, №142 "Лиман – Львов" в 13.34;
№749 "Киев-Пассажирский – Ивано-Франковск" в 14.07;
№769 "Киев-Пассажирский – Каменец-Подольский" в 14.25;
№055 "Киев-Пассажирский – Рахов" в 15.02;
№013 "Киев-Пассажирский – Солотвино" в 17.12;
№740 "Киев-Пассажирский – Кривой Рог-Главный" в 17.22;
№790 "Киев-Пассажирский – Кропивницкий" в 17.42;
№792 "Киев-Пассажирский – Кременчуг" в 17.42;
№726 "Киев-Пассажирский – Харьков-Пассажирский" в 18.03;
№081 "Киев-Пассажирский – Ужгород" в 18.30;
№067 "Киев-Пассажирский – Варшава" в 18.48.
Дополнительно назначен поезд №715 "Киев-Пассажирский – Львов" в 20.00.
Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, на Волынь и Буковину с возможностью хабовой пересадки на Румынию, Венгрию и Польшу.
Расписание поездов по станции Харьков на 28 февраля:
№114, №142 "Лиман – Львов" в 4.11;
№138 "Хмельницкий – Лиман" в 8.20;
№046 "Краматорск – Ужгород" в 12.36;
№723 "Харьков-Пассажирский – Киев-Пассажирский" в 15.00;
№114, №142 "Львов – Лиман" в 14.39;
№015 "Харьков-Пассажирский – Рахов" в 15.09;
№077 "Харьков-Пассажирский – Мариуполь" в 16.23;
№795 "Харьков-Пассажирский – Днепр-Главный" в 19.27;
№021 "Харьков-Пассажирский – Трускавец" в 20.15;
№138 "Лиман – Хмельницкий" в 21.26;
№007 "Харьков-Пассажирский – Одесса-Главный" в 21.43;
№045 "Ужгород – Краматорск" в 22.40.
Вместо электропоездов №7603/7604 и №7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов. На железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб, откуда до Захони (Венгрия) продолжают курсировать ежедневно девять пар поездов.
Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов – Грубешев – Замошц отправился в 8.00 с возможностью удобного трансфера в Варшаву и другие города. Также в 13.30 запланирован рейс Львов – Хелм, идет работа над назначением удобных соединений из Ковеля в Хелм (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов в Вадул-Сирет (Румыния) и дополнительные поезда из Чопа в Захонь (Венгрия).
"При этом отметим, что Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами собственных железных дорог", – добавили в "Укрзалізниці".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным Офиса президента Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.