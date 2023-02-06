В Германии заявили, что поставка Leopard 2 в Украину состоится "быстро"

"Обязательство Германии остается в силе", — сказал он.

Бюхнер заверил, что правительство находится в координации со странами-партнерами. Он не смог предоставить никакой информации о деталях и обязательствах других стран.

Германия обещала поставить Украине 14 основных боевых танков со складов бундесвера.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, танки Leopard намерена передать Украине Португалия. Канада уже начала доставлять в Украину свои Leopard.

Обучение украинских военных на немецких танках Leopard начнется 6 февраля, сообщало Минобороны Украины.

Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams. Обучение на британских танках украинские военные начали в начале февраля.