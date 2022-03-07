В Ивано-Франковской области киевлянка передавала оккупантам информацию о работе военного аэродрома – Офис генпрокурора

С декабря 2021 года подозреваемая собирала информацию о работе аэродрома воинской части в Ивано-Франковской области, отметили в ОГУ Фото: depositphotos.com

Об этом 7 марта сообщил в Facebook пресс-центр Офиса генпрокурора Украины.

"По данным следствия, с декабря 2021 года подозреваемая собирала информацию о работе аэродрома воинской части в Прикарпатье и передавала ее представителям Российской Федерации. Она поселилась недалеко от аэродрома, изучала места посадочного курса самолетов, фиксировала с помощью фото- и видеосъемки факты вылетов самолетов и отправляла данные оккупантам, – говорится в сообщении. – Таким образом, подозреваемая оказывала помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Отмечается, что прокуроры направили в суд ходатайство об избрании в отношении киевлянки меры пресечения в виде содержания под стражей.