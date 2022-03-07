В МИД Украины заявили о "необъяснимых действиях немецкого хостинг-провайдера" относительно сайта о войне

По данным МИД, на сайт о войне заходило более 1,8 млн пользователей Фото: ЕРА

"Доступ к официальному сайту Украины стал невозможен из-за необъяснимых действий немецкого хостинг-провайдера Hetzner Online GmbH. 7 марта в 16.30 (по киевскому времени) официальный сайт Министерства иностранных дел Украины, на котором представлена проверенная информация о полномасштабном российском вторжении в Украину, стал недоступен в связи с тем, что учетная запись хостинга была закрыта", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты подчеркнули, что "Hetzner Online GmbH не предоставила никаких объяснений причин недоступности веб-сайта".

"Представитель посольства Украины в ФРГ трижды связывался с офисом Hetzner Online GmbH как по официальной электронной почте компании, так и по телефону. Представители компании не смогли дать исчерпывающих пояснений и заявили, что не уполномочены раскрывать какую-либо информацию по этому вопросу. В результате отключения учетной записи хостинга часть контента веб-сайта теперь потеряна", – заявили в МИД.

Ведомство "работает над восстановлением доступа к сайту и переносом восстановленных данных на другого хостинг-провайдера".

"Во время войны мы считаем такие действия враждебными и требуем от руководства компании немедленных объяснений. Отключив учетную запись хостинга, Hetzner Online GmbH отрезала доступ к жизненно важной платформе, на которой размещена проверенная информация для тысяч иностранцев со всего мира. Сайт war.ukraine.ua предоставляет проверенную информацию обо всех аспектах вторжения России в Украину для широкой международной аудитории", – отметили в МИД.

По его данным, с 24 февраля сайт посетило более 1,8 млн уникальных пользователей.

По состоянию на 21.30 сайт о войне открывается с трудом, сайт МИД Украины – недоступен.