В МИД Украины заявили о "необъяснимых действиях немецкого хостинг-провайдера" относительно сайта о войне

"Доступ к официальному сайту Украины стал невозможен из-за необъяснимых действий немецкого хостинг-провайдера Hetzner Online GmbH. 7 марта в 16.30 (по киевскому времени) официальный сайт Министерства иностранных дел Украины, на котором представлена проверенная информация о полномасштабном российском вторжении в Украину, стал недоступен в связи с тем, что учетная запись хостинга была закрыта", – говорится в сообщении.
Украинские дипломаты подчеркнули, что "Hetzner Online GmbH не предоставила никаких объяснений причин недоступности веб-сайта".
"Представитель посольства Украины в ФРГ трижды связывался с офисом Hetzner Online GmbH как по официальной электронной почте компании, так и по телефону. Представители компании не смогли дать исчерпывающих пояснений и заявили, что не уполномочены раскрывать какую-либо информацию по этому вопросу. В результате отключения учетной записи хостинга часть контента веб-сайта теперь потеряна", – заявили в МИД.
Ведомство "работает над восстановлением доступа к сайту и переносом восстановленных данных на другого хостинг-провайдера".
"Во время войны мы считаем такие действия враждебными и требуем от руководства компании немедленных объяснений. Отключив учетную запись хостинга, Hetzner Online GmbH отрезала доступ к жизненно важной платформе, на которой размещена проверенная информация для тысяч иностранцев со всего мира. Сайт war.ukraine.ua предоставляет проверенную информацию обо всех аспектах вторжения России в Украину для широкой международной аудитории", – отметили в МИД.
По его данным, с 24 февраля сайт посетило более 1,8 млн уникальных пользователей.
По состоянию на 21.30 сайт о войне открывается с трудом, сайт МИД Украины – недоступен.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также более 1 тыс. единиц танков, бронемашин, артиллерийских систем, РСЗО и средств ПВО, 46 самолетов, 68 вертолетов, 454 автомобилей, три катера, 60 цистерн с топливом и семь оперативно-тактических беспилотников. Техника достается ВСУ в том числе в исправном состоянии.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.