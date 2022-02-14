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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный назвал приоритетные направления перевооружения ВСУ

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Оснащение ВСУ новейшими средствами вооруженной борьбы окажет существенное влияние на трансформацию системы применения войск, отметил Залужный
Оснащение ВСУ новейшими средствами вооруженной борьбы окажет существенное влияние на трансформацию системы применения войск, отметил Залужный
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 13 февраля на своей странице в Facebook озвучил приоритетные направления перевооружения ВСУ. Согласно стратегии, запланирован переход от физического уничтожения противника только огневыми средствами к комплексному воздействию, в том числе невоенными средствами.

"Оснащение Вооруженных сил новейшими высокоточными средствами вооруженной борьбы будет оказывать существенное влияние на трансформацию системы применения войск", – отметил Залужный.

Среди приоритетных направлений перевооружения Вооруженных сил он назвал разработку:

  • собственных ракетных комплексов, в частности большой дальности, с целью создания сил сдерживания;
  • систем противоракетной обороны, в частности для борьбы с гиперзвуковыми ракетами;
  • ракетных систем воздушного базирования с увеличенной дальностью обнаружения и поражения целей;
  • новейших систем противовоздушной обороны, в частности беспилотных авиационных комплексов;
  • новейших средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Также планируются увеличение дальности огневого поражения артиллерийских систем, повышение мобильности войск, завершение создания автоматизированных систем управления как единой системы поражения, разведки, радиоэлектронной борьбы, информационного противоборства и внедрение научных решений для проведения операций в киберпространстве.

"Как главнокомандующий ВСУ очень рассчитываю на поддержку ученых в реализации озвученных планов", – резюмировал Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/363574818610463/

Контекст:

В Минобороны отмечали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП, этот показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020-м – 5,45%.

25 сентября 2021 года заместитель министра обороны Александр Носов рассказал, что в проекте госбюджета Украины на 2022 год на нужды Минобороны предусмотрена меньшая сумма, чем необходимо. 8 октября Носов заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, что недофинансирование украинской армии составляет 7,1 млрд грн.

8 декабря министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что более 70% бюджета украинской армии уходит на обеспечение военнослужащих едой и их содержание.  

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля 2022 года заявил, что с начала года Украина получила от партнеров $1,5 млрд финансовой поддержки, а также более 1 тыс. тонн оборонного оружия и военного оборудования.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок. Германия с начала войны в 2014 году помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Теги: армия, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная техника, ВСУ, военная доктрина, Валерий Залужный
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