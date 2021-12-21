Зеленский обсудил с президентом Финляндии ситуацию на украинской границе

"Провел телефонный разговор с Саули Ниинисте. Обсудили ситуацию с безопасностью на украинской границе. Поделился видением необходимых международных усилий для ее деэскалации", – написал Зеленский.

В свою очередь пресс-служба президента Финляндии отметила, что он подтвердил поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Президент Ниинисте подчеркнул важность диалога и дипломатического разрешения конфликтов. Он также подтвердил приверженность Финляндии принципам ОБСЕ, таким как полное равенство всех государств и отказ от угроз или применения силы", – говорится в сообщении пресс-службы.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провели онлайн-переговоры.

По словам Зеленского, количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

17 декабря МИД РФ опубликовал переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО. Он заявил, что НАТО "никогда не пойдет на компромисс ни по безопасности своих союзников, ни по поводу права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу", и не будет обсуждать с РФ "зоны влияния".

В МИД Украины подчеркнули, что "главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время являются вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях".