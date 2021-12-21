Белый дом: Рекомендации для граждан США не ездить в Украину связаны с COVID-19, информация о войсках РФ – уточнение

Об этом 20 декабря заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Мероприятие транслировалось в Facebook ведомства.

"Рекомендации относительно путешествий на Украину остаются на четвертом уровне – не путешествуйте из-за COVID-19. Госдепартамент обновил их [рекомендации], включив в них информацию о наращивании Россией ВС на границе с Украиной, просто чтобы предоставить дополнительную информацию, но они были на четвертом уровне", – сказала Псаки.

Она добавила, что Госдепартамент предоставляет дополнительную информацию с помощью своих рекомендаций для граждан США.

"И именно это они и сделали в данном случае. И мы исторически наблюдаем большое число американцев и других граждан, конечно, путешествующих в Украину в это время года, в сезон праздников. Так что это была попытка предоставить информацию напрямую", – уточнила Псаки.

Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам не ездить в Украину, в частности – из-за пандемии COVID-19 и возросших угроз со стороны России, сообщило посольство Штатов в Киеве 20 декабря.

Как отметили в диппредставительстве, граждане США "должны знать сообщения о том, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины". В ведомстве также напомнили о непредсказуемости условий безопасности, "особенно вдоль границы Украины, в оккупированном РФ Крыму и в контролируемой Россией Восточной Украине".

"Граждане США, решившие поехать в Украину, должны знать, что военные действия России на территории Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины", – сказано в сообщении американского посольства.

7 декабря CNN со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена изучают варианты возможной эвакуации американских граждан из Украины в случае вторжения РФ на украинскую территорию. В посольстве США заявили, что Штаты пока не рассматривают вопрос об эвакуации персонала или граждан из Украины.