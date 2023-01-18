Зеленский: Отношения со странами – соседями России слишком долго рассматривались некоторыми европейскими политиками через российскую оптику

Зеленский: Еще есть ощущение в Москве, что можно угрозами или подкупом склонить европейские государства к тем решениям, которых ожидает Россия Фото: president.gov.ua

"Мы видели, как Москву пытались интегрировать в экономическую взаимозависимость с Европой так же, как это удалось в период 1970–1980 годов ХХ века. К сожалению, отношения со странами – соседями России слишком долго рассматривались некоторыми европейскими политиками именно через российскую оптику", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что многие годы политика европейских государств, имеющих наибольшее влияние, строилась на принципе осторожности в отношении российских амбиций и диалога с Россией, несмотря ни на что.

"Это стало политическими удобрениями для наглости российского империализма. Для уверенности нынешнего хозяина Кремля, что европейцы якобы слабы. И что ракетное наследие советской власти якобы превосходит международное право, демократию, стратегическую цель объединить Европу, а именно – необходимость гарантировать мир на нашем континенте", – сказал президент.

Он отметил, что Россия ошиблась в своих оценках Украины и Европы – они не растерялись, а объединились.

"Мы показали, что Россия никогда больше не будет контролировать европейское пространство и не будет диктовать народам, как жить и что ценить. Россия не признает ошибку и продолжает войну. Но так всегда бывает с диктаторами... Этот Кремль не способен быть партнером в каких-либо вариациях разрядки [ситуации]. С ним невозможно сосуществовать. Потому что невозможно сосуществовать с террором", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Германию за помощь в защите украинского неба от российских ракет и поддержку украинских беженцев.

"Мы ценим то, что немецкая политика освобождается от российской оптики по отношению к Украине и другим странам – соседям России. Но еще не перевернута страница европейской истории, на которой базируется российская вера в слабость Европы. Еще есть ощущение в Москве, что можно угрозами или подкупом склонить европейские государства к тем решениям, которых ожидает Россия", – отметил Зеленский.

По его словам, эта страница истории будет навсегда перевернута тогда, когда Украина сможет освобождать города и села от российских террористов с помощью немецких танков Leopard, бронемашин Marder, зенитных установок Gepard.

"Это будет время, когда Европа будет окончательно освобождена от империализма", – резюмировал Зеленский.