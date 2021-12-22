Блинкен о встрече Байдена с Путиным: Пока нет планов

Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Госдепартамента США.

"Пока нет планов сделать это, – сказал Блинкен. – Я считаю, что нам нужно в первую очередь посмотреть, есть ли какой-нибудь прогресс в дипломатическом плане. Мы также хотим, чтобы Россия снизила эскалацию, чтобы отвела войска от границы с Украиной, чтобы снизить напряженность. В таких обстоятельствах гораздо уместнее вести разговор, чем, когда происходит эскалация, а не деэскалация".

Блинкен отметил, что США поддерживают и готовы способствовать усилиям Германии и Франции по работе в рамках нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе.

15 декабря Байден анонсировал "продолжительные" переговоры с Путиным. В Кремле допустили, что разговор может состояться до конца года.