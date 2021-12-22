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Блинкен о встрече Байдена с Путиным: Пока нет планов

15 декабря Байден (справа) анонсировал "продолжительные" переговоры с Путиным (слева)
15 декабря Байден (справа) анонсировал "продолжительные" переговоры с Путиным (слева)
Фото: EPA

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил на брифинге 21 декабря, что в Вашингтоне пока не планируют саммит президентов США и РФ, Джо Байдена и Владимира Путина.

Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Госдепартамента США.  

"Пока нет планов сделать это, – сказал Блинкен. – Я считаю, что нам нужно в первую очередь посмотреть, есть ли какой-нибудь прогресс в дипломатическом плане. Мы также хотим, чтобы Россия снизила эскалацию, чтобы отвела войска от границы с Украиной, чтобы снизить напряженность. В таких обстоятельствах гораздо уместнее вести разговор, чем, когда происходит эскалация, а не деэскалация".

Блинкен отметил, что США поддерживают и готовы способствовать усилиям Германии и Франции по работе в рамках нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе.

15 декабря Байден анонсировал "продолжительные" переговоры с Путиным. В Кремле допустили, что разговор может состояться до конца года.

Контекст:

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, до видеозвонка Путин и Байден трижды говорили по телефону, отмечает Forbes.

7 декабря Байден и Путин провели переговоры по защищенной линии видеосвязи. Они продлились более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах Путина и Байдена заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, президенты рассмотрели вопросы информационной безопасности, план действий по иранской ядерной программе, а также сотрудничество между США и РФ.

Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Байден и Путин сильно расходятся в признании "красных линий", о которых заявляют в России, рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Пескова, сказал, что "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Германия, Украина, Франция, Джо Байден, Госдепартамент США, переговоры, Энтони Блинкен, президент, встреча, брифинг
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