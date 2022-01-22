Блинкен обсудил с Кулебой итоги встреч в Европе по ситуации вокруг Украины

"Госсекретарь проинформировал министра Кулебу о своих встречах с официальными лицами союзников и России в Берлине и Женеве и подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России будет встречено быстрым, жестким и единым ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен также подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что никаких решений по Украине без Украины принимать не будут.

В свою очередь, Кулеба в Twitter поблагодарил Блинкена за работу в координации.

"Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости", – написал глава МИД.