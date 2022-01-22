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Блинкен обсудил с Кулебой итоги встреч в Европе по ситуации вокруг Украины

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Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины
Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины
Фото: EPA (архив)

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января по завершении своей поездки в Европу обсудил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой наращивание Россией военной мощи у границ Украины. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

"Госсекретарь проинформировал министра Кулебу о своих встречах с официальными лицами союзников и России в Берлине и Женеве и подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России будет встречено быстрым, жестким и единым ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен также подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что никаких решений по Украине без Украины принимать не будут.

В свою очередь, Кулеба в Twitter поблагодарил Блинкена за работу в координации.

"Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости", – написал глава МИД.

Контекст:

17 декабря на фоне наращивания войск на границе с Украиной МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

21 января Блинкен встретился в Женеве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, этой встрече предшествовали визиты главы Госдепа в Киев и Берлин. По ее итогам Блинкен заявил о готовности к жесткой реакции на агрессию России, отметил, что США не будут обсуждать с Россией принцип открытых дверей НАТО и сферы влияния и пообещал, что США представят России свои предложения в письменном виде.

Теги: МИД Украины, Госдепартамент США, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, российская агрессия
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