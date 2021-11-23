ЕС намерен ввести санкции против транспортных операторов, причастных к незаконному ввозу мигрантов

В Еврокомиссии отметили, что недавние события на границе ЕС с Беларусью "не могли бы произойти без определенных транспортных операторов, сознательно или неосознанно участвующих в эксплуатации людей, с огромными гуманитарными потерями и высокой ценой для безопасности на внешних границах ЕС и стабильности в регионе".

Чтобы гарантировать, что у ЕС есть средства для борьбы с использованием людей "в качестве инструментов в политических целях", Еврокомиссия предложила новую правовую основу, позволяющую ЕС принимать целевые меры против транспортных операторов любого вида транспорта, которые участвуют в контрабанде или торговле людьми в Европейский союз или способствуют им.

"Меры будут соразмерными и будут определяться в индивидуальном порядке", – отметили в пресс-службе.

Типы мер могут включать ограничение операций на рынке ЕС, приостановление действия лицензий или разрешений, приостановление прав на дозаправку или выполнение технического обслуживания в пределах ЕС, а также запрет на транзит или полеты над ЕС, выполнение технических требований остановки или захода в порты ЕС.

"Попытки дестабилизировать ЕС, используя людей, не принесут результатов. ЕС един и предпринимает различные меры для разрешения ситуации на внешних границах ЕС с Беларусью. Сегодня мы представляем новое предложение о внесении в черный список транспортных операторов, занимающихся контрабандой или торговлей людьми в ЕС, о чем я впервые объявил две недели назад. Мы никогда не допустим эксплуатации людей в политических целях", – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отметила "Немецкая волна", проект регламента еврокомиссары приняли на своем заседании в Страсбурге 23 ноября. Документ должны утвердить Европарламент и Совет Евросоюза.