Франция и другие страны "Большой семерки" разочарованы борьбой с коррупцией в Украине – посол

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен сообщил о разочарованности ситуацией с коррупцией в Украине, особенно в части конфликта вокруг Конституционного Суда.

Французский дипломат считает, что в Украине есть круги, заинтересованные в сохранении коррупции Фото: depositphotos.com

Франция и другие страны "Большой семерки" (G7) разочарованны состоянием борьбы с коррупцией в Украине, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью Интерфакс-Украина, фрагмент которого опубликован 1 февраля.

"Понятно, что мы разочарованы ситуацией, особенно когда речь идет о конфликте вокруг Конституционного Суда. Также очевидно, что мы считаем постановление от 27 октября 2020 года (отменившее уголовную ответственность за недостоверное декларирование. – "ГОРДОН") серьезным препятствием для борьбы Украины с коррупцией, поскольку некоторые важные аспекты законодательства оказались под угрозой. Были, например, удалены положения об уголовной ответственности за неправдивое электронное декларирование и то, что определяет полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции. Мы обеспокоены и пока не видим достаточного прогресса", – сказал де Понсен.

Причинами неудачной борьбы с коррупцией в Украине дипломат считает наличие заинтересованных кругов и нехватку правовых инструментов для продвижения реформ и правовой экспертизы.

"Вероятно, есть сильные заинтересованные круги, и отстранить тех, кто поставил на карту, сложно. [...] Когда разрабатываются законы, они недостаточно хорошо составлены, чтобы пройти через экспертизу Конституционного Суда. Не хватает технических деталей, и мы готовы оказать юридическую поддержку. В любом случае вывод заключается в том, что на данный момент ситуация неудовлетворительна", – подчеркнул посол.

На вопрос о том, кто несет ответственность за отсутствие прогресса в реформах, посол сказал, что за этим стоят игроки судебной системы и олигархи.

"Я не хочу ввязываться в поиск виновных. Но я бы сказал, что некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи являются главными препятствиями на пути реформ на данный момент. Очень сложно реформировать страну, если у вас нет чистой судебной системы. Я действительно думаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский искренне убежден в необходимости реформ и что он настаивает на этом направлении. Но есть очень большие препятствия", – отметил он.

Чтобы выйти из этого кризиса, Украине нужна очень сильная политическая воля, поддержка Верховной Рады и международного сообщества, в частности, стран G7 и ЕС.

"Мы будем поддерживать, например, отборочную комиссию. Мы готовы предоставить международных экспертов для участия в этих комиссиях, для отбора компетентных и этически адекватных судей, прокуроров. Мы готовы предоставить техническую экспертизу, о которой я упоминал ранее, и оказать эту поддержку. Если все это сложить вместе – политическую волю сверху, политическую поддержку Рады – все может измениться в правильном направлении. Нам нужен новый толчок для подкрепления усилий, это ясно", – констатировал де Понсен.