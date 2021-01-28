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"К сожалению, не ознакомился". Песков заявил, что не читал расследование о причастности ФСБ к отравлениям в РФ

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что чем больше публикуется расследований о преступлениях силовиков и коррупции в России, тем меньше времени остается на знакомство с ними.

Песков: Просто не хочется тратить время
Песков: Просто не хочется тратить время
Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков 28 января заявил, что не читал расследование Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, в котором говорится, что группа сотрудников ФСБ, следившая за российским оппозиционером Алексеем Навальным и, предположительно, организовавшая его отравление, может быть причастна к убийству как минимум трех человек. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"К сожалению, нет, не ознакомился", – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, успел ли прочитать опубликованное накануне расследование.

При этом он добавил, что "чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними".

По словам спикера Кремля, зачастую качество подобных материалов "не является основанием для такого знакомства, просто не хочется тратить время".

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия. Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Кремль, ФСБ, Дмитрий Песков, расследование, отравление Навального
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