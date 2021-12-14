ГОРДОН
 
 
МИР

Россия планирует дестабилизацию не только Украины, но и Грузии – СМИ

Россия используя военную силу, чтобы показать якобы Грузия и Украина непригодны для членства в НАТО, считает эксперт
Россия используя военную силу, чтобы показать якобы Грузия и Украина непригодны для членства в НАТО, считает эксперт
Фото: depositphotos.com

Россия планирует дестабилизацию в Грузии, чтобы не допустить влияния Западе в регионе. Об этом эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Натия Сескурия написала в колонке для Foreign Policy.

По мнению эксперта, Запад не усвоил уроки войны 2008 года в Грузии. Она уверена, что отсутствие реакции на российское наступление, которое привело к оккупации 20% территории Грузии, еще больше воодушевило Кремль на продолжение агрессии против Украины и аннексию Крыма шесть лет спустя.

По словам Сескурсии, такая политика умиротворения воспринимается в Москве как крайняя демонстрация слабости и "побуждает Кремль развязать руки в проведении своей ревизионистской политики".

Эксперт считает, что Южный Кавказ по-прежнему стоит на повестке дня у России. Поскольку Грузия остается единственным надежным союзником Запада в этом регионе, цель России – не допустить влияния Запада в регионе, уверяет Сескурсия.

Сескурсия добавила, что внутриполитическая нестабильность и поляризация Грузии дают президенту РФ Владимиру Путину возможности для усиления влияния России. Кроме того, после второй войны в Нагорном Карабахе Москва значительно увеличила свое военное присутствие в регионе, и теперь российские войска находятся на территории всех трех государств Южного Кавказа.

Она добавила, что используя военную силу и другие инструменты, Кремль стремится продемонстрировать, что некогда многообещающие молодые демократии – Грузия и Украина – якобы непригодны для членства в НАТО. Запад, в свою очередь, потерял слишком много времени, пытаясь учесть интересы России, и "Северный поток – 2" стал последней неудачей в программе умиротворения, считает эксперт.

По мнению Сескурсии, неспособность Европы принять во внимание уроки Украины и Грузии приводит к прямой угрозе границам ЕС со стороны России.

Контекст:

В 2021 году обострился российско-украинский конфликт. РФ в конце марта начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

В РФ утверждали, что накопленные силы будут задействованы в учениях, а позже вернутся в места постоянной дислокации. В мае газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной оставалось еще примерно 80 тыс. военных, что было наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма.

В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск. Но 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину

Теги: Россия, Украина, Грузия, граница, Европа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Зиброва выходит замуж. Названо имя жениха
Дочь Зиброва выходит замуж. Названо имя жениха
Жена Макаревича призналась, что артист часто упрекает ее в ненависти к России
Жена Макаревича призналась, что артист часто упрекает ее в ненависти к России
"Воланы и сексуальные разрезы". Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды. Фото
"Воланы и сексуальные разрезы". Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды. Фото
  "Вывернула душу наизнанку". Loboda в новом ролике показала голый пах вблизи
  "Вывернула душу наизнанку". Loboda в новом ролике показала голый пах вблизи
"Что это у него на голове?" Матвиенко перед камерой укусила мужа
"Что это у него на голове?" Матвиенко перед камерой укусила мужа
"Фото выраженного насилия". В сети обсуждают новые снимки полуоголенной Мейхер
"Фото выраженного насилия". В сети обсуждают новые снимки полуоголенной Мейхер
"Люблю готовить, но больше жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке
"А с бананами смогешь?!" Кристина Асмус показала трюк с тремя мандаринами
"А с бананами смогешь?!" Кристина Асмус показала трюк с тремя мандаринами
"Нельзя голодать и урезать рацион". Каменских рассказала, как питается, чтобы прийти в форму перед Новым годом
"Нельзя голодать и урезать рацион". Каменских рассказала, как питается, чтобы прийти в форму перед Новым годом
Умер автор фильмов "Асса" и "Сто дней после детства", российский режиссер Сергей Соловьев
Умер автор фильмов "Асса" и "Сто дней после детства", российский режиссер Сергей Соловьев
"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул
"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул
"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца
"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца
Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес
Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес
  Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу
  Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом
"Полуголая глупышка", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой в расстегнутой кофте
"Полуголая глупышка", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой в расстегнутой кофте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами (192319)
2
"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика (154632)
3
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (138156)
4
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (56782)
5
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (42822)
6
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (36375)
7
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте (33978)
8
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (31550)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS