Россия планирует дестабилизацию не только Украины, но и Грузии – СМИ

Россия используя военную силу, чтобы показать якобы Грузия и Украина непригодны для членства в НАТО, считает эксперт Фото: depositphotos.com

По мнению эксперта, Запад не усвоил уроки войны 2008 года в Грузии. Она уверена, что отсутствие реакции на российское наступление, которое привело к оккупации 20% территории Грузии, еще больше воодушевило Кремль на продолжение агрессии против Украины и аннексию Крыма шесть лет спустя.

По словам Сескурсии, такая политика умиротворения воспринимается в Москве как крайняя демонстрация слабости и "побуждает Кремль развязать руки в проведении своей ревизионистской политики".

Эксперт считает, что Южный Кавказ по-прежнему стоит на повестке дня у России. Поскольку Грузия остается единственным надежным союзником Запада в этом регионе, цель России – не допустить влияния Запада в регионе, уверяет Сескурсия.

Сескурсия добавила, что внутриполитическая нестабильность и поляризация Грузии дают президенту РФ Владимиру Путину возможности для усиления влияния России. Кроме того, после второй войны в Нагорном Карабахе Москва значительно увеличила свое военное присутствие в регионе, и теперь российские войска находятся на территории всех трех государств Южного Кавказа.

Она добавила, что используя военную силу и другие инструменты, Кремль стремится продемонстрировать, что некогда многообещающие молодые демократии – Грузия и Украина – якобы непригодны для членства в НАТО. Запад, в свою очередь, потерял слишком много времени, пытаясь учесть интересы России, и "Северный поток – 2" стал последней неудачей в программе умиротворения, считает эксперт.

По мнению Сескурсии, неспособность Европы принять во внимание уроки Украины и Грузии приводит к прямой угрозе границам ЕС со стороны России.