"Не кричать, что все пропало". Зеленский призвал украинцев спокойно реагировать на угрозы со стороны РФ

"Нужно спокойно на все смотреть, не кричать, что завтра сюда зайдет враг и "все пропало, давайте очень срочно помогайте нам". Нужно быть крепкими, рассчитывать на себя, на свою армию – они точно патриоты. И здесь точно вопрос уже не в количестве", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина – большая страна, и она это продемонстрировала в начале войны на востоке в 2014 году.

"Все готовы в любой момент стать военными и защищать свое государство. Я думаю, что это самый крепкий для нас сегодня альянс. Я считаю, что он крепче для нас, чем любой военный блок", – считает Зеленский.