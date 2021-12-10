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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не кричать, что все пропало". Зеленский призвал украинцев спокойно реагировать на угрозы со стороны РФ

Зеленский: Все готовы защищать свое государство
Зеленский: Все готовы защищать свое государство
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в вышедшем 10 декабря интервью телеканалу "1+1" призвал украинцев спокойно реагировать на провокационные действия России.

"Нужно спокойно на все смотреть, не кричать, что завтра сюда зайдет враг и "все пропало, давайте очень срочно помогайте нам". Нужно быть крепкими, рассчитывать на себя, на свою армию – они точно патриоты. И здесь точно вопрос уже не в количестве", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина – большая страна, и она это продемонстрировала в начале войны на востоке в 2014 году.

"Все готовы в любой момент стать военными и защищать свое государство. Я думаю, что это самый крепкий для нас сегодня альянс. Я считаю, что он крепче для нас, чем любой военный блок", – считает Зеленский.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2021 году российско-украинский конфликт обострился. РФ в конце марта начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. 

В конце октября американские СМИ начали писать, что Россия снова стягивает войска к границе с Украиной. В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск. Но 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 8 декабря президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовой разговор по видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении в Украину

Теги: Россия, военные, провокации, нападение, угрозы, вторжение, Владимир Зеленский, украинцы, война в Украине, конфликт, президент, война на Донбассе, войска
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