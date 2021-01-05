Тышкевич: Украина могла бы "монетизировать" попытку Лукашенко договориться с Западом. Стать "адвокатом дьявола"

Посредничество в переговорах Александра Лукашенко с Западом усилило бы роль Украины на международной арене, считает политический аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Тышкевич: Если конфликт приобретет затяжной характер, это может привести к ухудшению экономического сотрудничества между Беларусью и Украиной Фото: Вольга Харламава / Facebook

Украина могла бы получить выгоду, став посредником в переговорах между западными странами и Александром Лукашенко. Такое мнение в интервью "Телеграфу" выразил политический аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

"Украина могла бы "монетизировать" попытку Лукашенко договориться с Западом. Стать посредником между Западом и Минском. Таким себе "адвокатом дьявола". Это бы усилило ось Украины на международной арене. Так Беларусь воспользовалась возможностью, предоставив Минск как площадку для переговоров по Донбассу. Так Украина делала при позднем [экс-президенте Викторе] Ющенко. До 2008-го отношения межу Киевом и Минском были плохими. Это случилось из-за того, что в 2005-м Ющенко и [бывший президент Грузии Михаил] Саакашвили заявили, что следующей целью "цветной революции" будет Беларусь. Но уже в 2008-м оба они стали теми самыми "адвокатами дьявола". И "монетизировали" (с точки зрения в том числе политической субъектности) эту возможность, сняв часть вопросов в отношениях со странами ЕС", – подчеркнул Тышкевич.

Он считает, что кризис в украинско-белорусских отношениях сохранится как минимум до мая.

"Если конфликт приобретет затяжной характер (а он приобретает), если начнется эскалация, радикализация протестов, это может привести к ухудшению экономического сотрудничества между Беларусью и Украиной. Но пока экономика не затронута данным политическим кризисом. Политические отношения между Киевом и Минском останутся в зоне конфликта до мая. А далее все будет зависеть от формата того, как [в Беларуси] будут "продавать" конституционные преобразования", – отметил Тышкевич.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавляет страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно опровергали.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.