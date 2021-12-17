ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси заявили, что польский военный попросил у них политического убежища, в Польше прокомментировали

Поляка задержали 16 декабря
Поляка задержали 16 декабря
Скриншот: Gesha Sova / YouTube

17 декабря Государственный пограничный комитет Беларуси объявил, что 16 декабря польский военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси.

"Вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы "Тушемля" Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Польский военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси", – говорится в сообщении.

Ведомство утверждает, что мужчина назвался "военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши".

В погранкомитете Беларуси заявили, что просьба о политическом убежище связана "с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами".

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объяснил 17 декабря в Twitter, что "исчезнувший вчера солдат имел серьезные проблемы с законом и уволился из армии".

"Его никогда не следует направлять на пограничную службу", – подчеркнул он.

Bialystok.wyborcza.pl сообщает со ссылкой на собственные источники, что сбежавший в Беларусь Чечко на прошлой неделе задерживался за вождение в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотиков.

"Еврорадио" нашло фото с Чечко после ДТП в феврале 2021 года.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, граница, убежище, военнослужащий, Мариуш Блащак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
"Лучшее решение", "Голой завтракать – самый кайф" . 39-летняя Седокова снялась полностью обнаженной
"Лучшее решение", "Голой завтракать – самый кайф" . 39-летняя Седокова снялась полностью обнаженной
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
Шоумен Дядя Жора рассекретил гонорары коллег за корпоративы
Шоумен Дядя Жора рассекретил гонорары коллег за корпоративы
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело
  Monatik презентовал новогоднюю версию своего хита “Зажигать/JoMO”. Видео
  Monatik презентовал новогоднюю версию своего хита “Зажигать/JoMO”. Видео
Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту
Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (229731)
2
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (67147)
3
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (54384)
4
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (50913)
5
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (44851)
6
"Нет трусиков", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак шокировала сеть новыми снимками без нижнего белья (39928)
7
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (35203)
8
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без бюстгальтера (32392)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS