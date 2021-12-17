В Беларуси заявили, что польский военный попросил у них политического убежища, в Польше прокомментировали

"Вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы "Тушемля" Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Польский военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси", – говорится в сообщении.

Ведомство утверждает, что мужчина назвался "военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши".

В погранкомитете Беларуси заявили, что просьба о политическом убежище связана "с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами".

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объяснил 17 декабря в Twitter, что "исчезнувший вчера солдат имел серьезные проблемы с законом и уволился из армии".

"Его никогда не следует направлять на пограничную службу", – подчеркнул он.

* o * nierz, który wczoraj zagin * mia * powa * ne k * opoty z prawem i z * o * y * wypowiedzenie z wojska. Nigdy nie powinen zosta * skierowany do s * u * by na granic * . Za * da * em wyja * nie * , kto za to odpowiada. — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) December 17, 2021

Bialystok.wyborcza.pl сообщает со ссылкой на собственные источники, что сбежавший в Беларусь Чечко на прошлой неделе задерживался за вождение в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотиков.

"Еврорадио" нашло фото с Чечко после ДТП в феврале 2021 года.