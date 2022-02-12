В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Байдена с Путиным

Ушаков отметил, что Байден во время разговора с Путиным упомянул возможные антироссийские санкции в случае вторжения РФ в Украину, однако акцента на этом вопросе якобы не было.
Помощник российского президента сообщил, что Путин во время телефонного разговора рассказал Байдену, что в годы холодной войны СССР и США были противниками, а в 1990-е годы – "друзьями".
"Но даже тогда США и НАТО вели неконструктивную линию в отношении России. Именно тогда началось расширение сферы деятельности НАТО, приняты новые члены и Альянс приблизился к границам РФ", – сказал Ушаков.
Путин заявил Байдену, что Запад якобы не осуществляет должного нажима на Украину для выполнения Минских соглашений.
"Американцы искусственно раздувают истерию вокруг планируемого российского вторжения, называют даже даты этого вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины. Так мы расцениваем эту ситуацию", – заключил Ушаков.
Байден в разговоре с Путиным ясно дал понять, что, если Россия предпримет новое вторжение в Украину, США вместе с нашими союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные санкции, сообщает пресс-служба Белого дома.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля Байден на видеоконференции с лидерами Канады, стран ЕС и НАТО заявил, что Путин принял решение вторгнуться в Украину и это может случиться в ближайшие дни.