В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Байдена с Путиным

Ушаков отметил, что Байден во время разговора с Путиным упомянул возможные антироссийские санкции в случае вторжения РФ в Украину, однако акцента на этом вопросе якобы не было.

Помощник российского президента сообщил, что Путин во время телефонного разговора рассказал Байдену, что в годы холодной войны СССР и США были противниками, а в 1990-е годы – "друзьями".

"Но даже тогда США и НАТО вели неконструктивную линию в отношении России. Именно тогда началось расширение сферы деятельности НАТО, приняты новые члены и Альянс приблизился к границам РФ", – сказал Ушаков.

Путин заявил Байдену, что Запад якобы не осуществляет должного нажима на Украину для выполнения Минских соглашений.

"Американцы искусственно раздувают истерию вокруг планируемого российского вторжения, называют даже даты этого вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины. Так мы расцениваем эту ситуацию", – заключил Ушаков.

Байден в разговоре с Путиным ясно дал понять, что, если Россия предпримет новое вторжение в Украину, США вместе с нашими союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные санкции, сообщает пресс-служба Белого дома.