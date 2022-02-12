ГОРДОН
 
 
МИР

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Байдена с Путиным

Телефонный разговор Байдена и Путина состоялся 12 февраля
Телефонный разговор Байдена и Путина состоялся 12 февраля
Фото: EPA

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден 12 февраля общались по телефону более часа. Об этом проинформировал помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает "РИА Новости".

Ушаков отметил, что Байден во время разговора с Путиным упомянул возможные антироссийские санкции в случае вторжения РФ в Украину, однако акцента на этом вопросе якобы не было.

Помощник российского президента сообщил, что Путин во время телефонного разговора рассказал Байдену, что в годы холодной войны СССР и США были противниками, а в 1990-е годы – "друзьями".

"Но даже тогда США и НАТО вели неконструктивную линию в отношении России. Именно тогда началось расширение сферы деятельности НАТО, приняты новые члены и Альянс приблизился к границам РФ", – сказал Ушаков.

Путин заявил Байдену, что Запад якобы не осуществляет должного нажима на Украину для выполнения Минских соглашений.

"Американцы искусственно раздувают истерию вокруг планируемого российского вторжения, называют даже даты этого вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины. Так мы расцениваем эту ситуацию", – заключил Ушаков.

Байден в разговоре с Путиным ясно дал понять, что, если Россия предпримет новое вторжение в Украину, США вместе с нашими союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные санкции, сообщает пресс-служба Белого дома.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля Байден на видеоконференции с лидерами Канады, стран ЕС и НАТО заявил, что Путин принял решение вторгнуться в Украину и это может случиться в ближайшие дни.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса
Рианна впервые появилась на публике с бойфрендом, после новости о беременности, и показала округлившийся живот
Рианна впервые появилась на публике с бойфрендом, после новости о беременности, и показала округлившийся живот
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Леся Ивановна, вы просто огнище", "Прекрасные формы". Никитюк снялась в откровенном купальнике
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"
Умерла актриса Зинаида Кириенко
Умерла актриса Зинаида Кириенко
"Они этого не переживут". Пугачева рассказала, как она реагирует на "дурные высказывания" в свой адрес
"Они этого не переживут". Пугачева рассказала, как она реагирует на "дурные высказывания" в свой адрес
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото
В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу
В сеть попали фото 81-летнего Аль Пачино, который танцевал во время прогулки по городу
"Уволь того, кто редактирует твои фото". Ким Кардашян захейтили в сети за неудачный Photoshop
"Уволь того, кто редактирует твои фото". Ким Кардашян захейтили в сети за неудачный Photoshop
Конкурсная песня участника нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy за сутки попала в рейтинг Top 100: Ukraine Apple Music
Конкурсная песня участника нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy за сутки попала в рейтинг Top 100: Ukraine Apple Music
"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату
"Моя мама как узнает, она меня убьет". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин вместе с женой сделали парные тату
"Друзья, любовники и большая ужасная вещь". 52-летний Мэттью Перри выпустил мемуары
"Друзья, любовники и большая ужасная вещь". 52-летний Мэттью Перри выпустил мемуары
Мендель рассказала о предложении сняться для Playboy и о желании президента попасть на обложку Men's Health
Мендель рассказала о предложении сняться для Playboy и о желании президента попасть на обложку Men's Health
Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей
Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей Актуально
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Секс, самый искушенный". Астафьева засветила рельеф груди, ягодицы, живот и оттянула плавки для фото (85739)
2
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках (76870)
3
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере (75754)
4
Зибров, Нина Матвиенко, Бобул и сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии (70295)
5
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде (67348)
6
"Здесь не Надя, тут Надежда". Дорофеева снялась на полу с расставленными ногами (64265)
7
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку (61880)
8
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ (48863)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS