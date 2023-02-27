В МИД КНР отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Об этом 27 февраля на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, ее цитирует сайт внешнеполитического ведомства Китая.
СМИ, задавая вопрос Нин, отметили, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. При этом Зеленский подчеркнул, что начать мирный процесс может только страна, подвергшаяся нападению. Представителя МИД КНР попросили прокомментировать заявление президента Украины.
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, ее суть заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию кризиса. Мы поддерживаем связь с соответствующими сторонами, включая Украину", – ответила Нин.
23 февраля Зеленский говорил, что Украина передала Китаю сигнал о необходимости встречи представителей двух стран.
24 февраля Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
Зеленский заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, заявил, что пока не зафиксированы случаи передачи Китаем России оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины
Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".
24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен.