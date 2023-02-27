В МИД КНР отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Об этом 27 февраля на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, ее цитирует сайт внешнеполитического ведомства Китая.

СМИ, задавая вопрос Нин, отметили, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. При этом Зеленский подчеркнул, что начать мирный процесс может только страна, подвергшаяся нападению. Представителя МИД КНР попросили прокомментировать заявление президента Украины.

"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, ее суть заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию кризиса. Мы поддерживаем связь с соответствующими сторонами, включая Украину", – ответила Нин.

23 февраля Зеленский говорил, что Украина передала Китаю сигнал о необходимости встречи представителей двух стран.

24 февраля Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.