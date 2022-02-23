В Санкт-Петербурге на мосту через Фонтанку вывесили баннер "Нет войне". Фото

Неназванные активисты сказали каналу, что акция приурочена к 23 февраля, поскольку в РФ это "традиционно милитаристский праздник".

"Пока проправительственные СМИ усиленно занимаются пропагандой и целенаправленно лгут о ситуации с Украиной, мы доносим до простых граждан истинное лицо войны – и это лицо цвета крови", – говорится в заявлении.

Также фото баннера на мосту опубликовало издание "Медиазона".

Баннер в Петербурге Фото: Давид Френкель / Медиазона ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА pic.twitter.com/d7TZLFQN8Q

Контекст:

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины в Луганской и Донецкой областях и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.

США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2".

Верховная Рада рекомендовала СНБО ввести санкции против причастных к признанию "ЛДНР". Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений. Канада и Япония объявили о введении санкций.