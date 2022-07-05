Volkswagen решила закрыть один из двух своих заводов в России

Основные мощности компании по сборке автомобилей и двигателей в России сосредоточены в Калуге, однако часть моделей поступала на рынок из Нижнего Новгорода: там завод расположен на производственной площадке Горьковского автозавода.
"Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Volkswagen Group Rus приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года", – сказали в пресс-службе.
На этом заводе производили модели Skoda Octavia, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq, Volkswagen Taos.
В начале июня компания Volkswagen предложила своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться, получив до шести окладов. Речь шла о 200 работниках контрактной сборки Volkswagen/Skoda на базе группы ГАЗ. Площадка находится в простое с марта из-за санкций США в отношении ГАЗ.