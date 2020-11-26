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ПОЛИТИКА

"Чрезвычайно эмоциональная реакция". МИД Украины ответил на ноту протеста Беларуси

Послу Украины в Минске Игорю Кизиму в министерстве иностранных дел Беларуси вручили ноту протеста в связи с серией "антибелорусских акций" возле белорусских дипмиссий в Украине. Спикер МИД Украины Олег Николенко ответил, что оснований на ограничение права граждан на мирный протест нет.

МИД Украины отреагировал на ноту протеста Беларуси
МИД Украины отреагировал на ноту протеста Беларуси
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание ноту протеста, которую послу Украины в Минске Игорю Кизиму вручили в МИД Беларуси в связи с серией "антибелорусских акций" возле дипмиссий государства в Украине.

Об этом спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сообщил в комментарии "Радіо Свобода" 26 ноября. 

В августе и сентябре в Украине проходили акции в поддержку протестующих в Беларуси. Сегодня МИД Беларуси вызвал Кизима, ему вручили ноту протеста в которой белорусская сторона выразила "решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года". 

Реакция белорусской стороны на акции протеста, которые проходили в Украине, "чрезвычайно эмоциональная и в целом безосновательная", подчеркнул он. 

"Украина – европейское демократическое государство, свобода слова и свобода собраний для которого имеет фундаментальное значение. Мы считаем, что никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протеста гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников", – добавил Николенко. 

Он сказал, что Киев соблюдает требования Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на территории Украины.

"И мы особенно ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не будет допускать нарушений дипломатического иммунитета, вроде безосновательных досмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы", – подчеркнул спикер МИД. 

Николенко напомнил, что в период Революции достоинства в Украине Беларусь не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали "крайне недружественную позиции к Украине и избранному украинским народом европейского курса". 

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: Украина, Беларусь, протесты, МИД Украины, МИД Беларуси, дипломаты, Игорь Кизим, Олег Николенко
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