Данилов анонсировал заседание СНБО. На нем введут новые санкции

Данилов: Мы не можем в состоянии военного положения остановить поставку продуктов питания на территорию нашего государства Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Это будут санкции для поддержки наших западных партнеров. Вы знаете, что то, что касается РФ и количества санкций, которые уже там наложены, превысило 6 тыс. Это большие корпорации, люди и предприятия, которые изготавливали и продолжают изготавливать продукцию ВПК, которые занимаются мощным бизнесом на территории РФ и, соответственно, помогают российскому бюджету поддерживать армию страны, продолжающей вторжение в Украину", – пояснил он.

Данилов уточнил, что в отношении компаний, поставляющих продукты питания в Украину, санкции вводить не будут.

"Есть часть компаний, которые занимаются поставками продуктов питания. К сожалению, мы не можем в состоянии военного положения остановить поставку продуктов питания на территорию нашего государства, потому что для нас это очень важная вещь. Если эти компании не имеют отношения к поставкам продуктов питания, они будут обязательно подвергнуты нашим санкциям. Ответ наш будет мощным", – сказал секретарь СНБО.

Дату проведения заседания СНБО Данилов не назвал.