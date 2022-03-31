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Данилов анонсировал заседание СНБО. На нем введут новые санкции

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Данилов: Мы не можем в состоянии военного положения остановить поставку продуктов питания на территорию нашего государства
Данилов: Мы не можем в состоянии военного положения остановить поставку продуктов питания на территорию нашего государства
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

На ближайшем заседании Совета национальной беопасности и обороны Украины будут приняты санкции против корпораций и физических лиц, продающих продукцию российскому военно-промышленному комплексу. Об этом 30 марта заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Это будут санкции для поддержки наших западных партнеров. Вы знаете, что то, что касается РФ и количества санкций, которые уже там наложены, превысило 6 тыс. Это большие корпорации, люди и предприятия, которые изготавливали и продолжают изготавливать продукцию ВПК, которые занимаются мощным бизнесом на территории РФ и, соответственно, помогают российскому бюджету поддерживать армию страны, продолжающей вторжение в Украину", – пояснил он.

Данилов уточнил, что в отношении компаний, поставляющих продукты питания в Украину, санкции вводить не будут.

"Есть часть компаний, которые занимаются поставками продуктов питания. К сожалению, мы не можем в состоянии военного положения остановить поставку продуктов питания на территорию нашего государства, потому что для нас это очень важная вещь. Если эти компании не имеют отношения к поставкам продуктов питания, они будут обязательно подвергнуты нашим санкциям. Ответ наш будет мощным", – сказал секретарь СНБО.

Дату проведения заседания СНБО Данилов не назвал.

Контекст:

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, с начала российского вторжения в Украину РФ покинули уже более 500 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказались сеть супермаркетов "Aшан" и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.

Теги: Россия, Украина, санкции, СНБО, продукты, война России против Украины, Алексей Данилов
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